16 декабря: икра вместо начинки и глазастые скульптуры

Доброе утро! До Нового года осталось 16 дней. Есть ли у вас какие-то планы у на рождественские каникулы?

А сугробы все растут. Сегодня в Туле ожидается небольшой снег и примерно 0 градусов.

В мире кондитерского искусства постоянно происходят удивительные эксперименты, и отечественные мастера не отстают от международных тенденций. На этот раз один из российских кондитеров предложил оригинальную интерпретацию шоколадной плитки из Дубая, которая способна удивить даже самых искушенных сладкоежек.

При разрезе привычной шоколадки вместо традиционного теста катаифи и фисташковой пасты открывается неожиданный сюрприз — "красная икра". Однако не стоит торопиться с выводами: это не настоящая икра, а созданные из виноградного сока и агар-агара шарики.

Рэпер Liaze из Германии выпустил свою версию песни «Голубой вагон» из «Чебурашки» вместе с Niletto, Jaschka и equal.

В штате Орегон местные жители начали приклеивать игрушечные глаза к скульптурам, что вызвало бурное обсуждение в обществе. Чиновники предупреждают, что используемый для крепления клей может нанести вред металлическим поверхностям статуй, а процесс удаления глаз обойдется городу в значительную сумму.

Несмотря на это, многие горожане выступают в защиту этой оригинальной инициативы. Они утверждают, что игрушечные глаза придают скульптурам игривый и веселый вид, поднимая настроение как детям, так и взрослым. Некоторые жители даже считают, что запрет на подобные действия лишь разожжет интерес к "глазному" искусству и приведет к еще большему количеству наклеенных глаз.

Мэрия, в свою очередь, призывает жителей проявлять уважение к культурному наследию города и заботиться о сохранности его художественных объектов. Однако споры продолжаются: одни выступают за свободу самовыражения и креативный подход к искусству, другие настаивают на необходимости соблюдать официальные рекомендации и защищать исторические памятники.

Тем временем в городе появляются новые идеи для компромисса. Некоторые жители предлагают организовать специальные мероприятия, на которых все желающие смогут создавать временные инсталляции с использованием игрушечных глаз, не нанося ущерба статуям. Это могло бы стать отличной возможностью для творчества и взаимодействия между художниками и горожанами. Вопрос о том, стоит ли креативность ставить выше официальных указаний, остается открытым, и дискуссия вокруг этого необычного явления продолжает набирать обороты.

Предлагаем вам использовать шаблоны для вырезки снежинок, которые легко можно сделать своими руками. Эти красивые детали добавят в ваш интерьер нотку зимней сказки и порадуют всех домочадцев.

Творческого настроения!