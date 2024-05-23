23 мая: кошачья сумочка и чемпионат по детской игре

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Загораем под лучами солнышка. Сегодня в Туле ясная погода, а воздух прогреется до +19 градусов.

Фирма "The Kitty Purse" представила новый аксессуар для любителей кошек - сумки в виде котов. Каждая сумка из искусственного меха и кожи украшена симпатичной мордочкой спереди и хвостиком сзади.

Цена в 113 долларов, а также реалистичный вид сумок, напоминающий чучело домашнего питомца, смущает некоторых. Помимо этого, есть мнение, что такие дорогостоящие аксессуары больше подходят маленьким девочкам, чем взрослым женщинам.

Однако, "The Kitty Purse" не стоит переживать, ведь у них уже появились преданные фанатки, которые считают такую сумку пределом мечтаний, не обращая внимания на цену и возраст.

Несмотря на неоднозначную реакцию, кошачьи сумки "The Kitty Purse" вызывают интерес и обсуждение, а это уже само по себе успех.

Сегодня слушаем ZOLOTO - О будущем.

В Москве состоится масштабный чемпионат по игре "Камень, ножницы, бумага"! Об этом сообщил руководитель Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, отметив, что эта любимая многими игра, несмотря на свою простоту, станет поводом для настоящего состязания.

Чемпионат продлится все лето, и победитель будет выявлен ближе к осени. Немерюк подчеркнул, что, несмотря на шутливый характер игры, призы будут серьезными.

Таким образом, столица России превратится в арену для забавных и интригующих поединков, где каждый сможет проявить свою ловкость и стратегические способности в этой классической игре.

Приготовьтесь улыбаться: недавно были объявлены финалисты престижной премии Comedy Pet Photography Awards 2024.

Основной тренд этого года — игривое нарушение законов физики на снимках с питомцами. Фотографии, где коты, собаки и другие животные создают веселые сцены, словно играясь с физическими законами, завоевывают сердца зрителей и вызывают восторг своей оригинальностью и юмором.

Смешного настроения!