30 августа: Пиво для собак и бар для трейдеров

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Ловим последнее летнее тепло. Сегодня в Туле ясно, а воздух прогреется до +24 градусов.

Американская пивоваренная компания Anheuser-Busch выпустила новый продукт — «пиво» для собак Busch Dog Brew. Это первый напиток компании, предназначенный для животных. Он представляет собой безалкогольную смесь, которая может быть заменителем сухого корма.

Те же дегустаторы Busch утверждают, что их пиво вполне может понравиться некоторым людям, и даже захватить нас своим «мягким вкусом». Оставим это на совести пивоваров; главное, им хватает ответственности указать на то, что Dog Brew — не замена нормальной еде для собак. Лучшее применение для этого пива — подливать его к твердому корму, либо поить их до или после кормежки.

«После долгого дня нет ничего лучше, чем выпить банку Busch с лучшим другом. А учитывая огромное количество владельцев домашних животных по всей Америке, мы хотели создать пиво, которым наши фанаты смогут поделиться со своим питомцем», — рассказывает вице-президент компании Anheuser-Busch Дэниел Блейк.

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В Барселоне найден Dow Jones - бар в котором располагается Wall Street, где цены на алкоголь меняются каждую секунду, как на бирже.

Посетители могут напиться за дёшево, если будут выбирать непопулярную выпивку. «Это работает точно так же, как на фондовой бирже, поэтому, если много людей покупают, скажем, мохито, цена вырастет», – объяснила концепцию заведения одна из посетителей.

Испанский скульптор-самоучка Андони Бастаррика увлекся созданием фигур из песка в 2010 году, и с тех пор серьёзно отточил своё мастерство. Его работы выглядят столь реалистично, что кажется, будто вот-вот грозный аллигатор широко откроет пасть, а конь встанет на ноги и умчится прочь!

Эти скульптуры, несомненно, производят впечатление. Можно только гадать, сколько мастерства и терпения может потребоваться для их создания, учитывая, что они не могут простоять слишком долго и их легко разрушить. Несмотря на временный характер, работы увлечённого скульптора привлекают большое внимание людей всех возрастов на пляжах, фестивалях и художественных мероприятиях.

Красочного настроения!