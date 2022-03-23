23 марта: новая игра по вселенной Гарри Поттера и устройство для ощущения боли в метавселенной

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В 2022-м франшизе о Гарри Поттере решили подарить новую жизнь, как бы это банально ни звучало. Компания Sony представила первый полноценный геймплей игры Hogwarts Legacy, которая выйдет в конце этого года.

Немного предыстории: официально игру анонсировали лишь два года назад. Но поклонники вселенной ждут ее как минимум с 2018-го — тогда один из пользователей Reddit опубликовал кадры и описание проекта. Как и любой слив, этот ролик вызвал недоверие, но в результате оказался совсем не фейком.

В ходе презентации PlayStation показала почти 15 минут геймплея Hogwarts Legacy — ролевой игры с открытым миром. Играть предстоит за нового студента Хогвартса. Определив внешность своего персонажа, геймер поведет его в большой зал, чтобы распределяющая шляпа выбрала волшебнику подходящий факультет: Гриффиндор, Пуффендуй, Когтевран или Слизерин.

Дальше все по знакомому сценарию: знакомство с сокурсниками и профессорами, занятия, обучение заклинаниям и разным магическим искусствам. При этом учиться персонаж будет сразу на пятом курсе. В перерывах между уроками можно будет исследовать территорию школы, изучать ее подземелья и другие таинственные места, решать загадки и все больше погружаться в историю.

Действие происходит в конце 1800-х, поэтому несмотря на то, что многие локации фанатам фильмов покажутся знакомыми, профессора — вряд ли. Но парочку знакомых персонажей все же удастся встретить — например, Почти Безголового Ника.

Естественно, по ходу дела главный герой будет развивать свои способности и проверять их во время сложных испытаний: вместе с профессором Фигом ему предстоит разобраться в том, готовится ли восстание гоблинов и угрожает ли Хогвартсу опасность. Персонажу придется часто сражаться с ведьмами и черными магами. Чтобы одолеть их, нужно будет хорошенько овладеть волшебными навыками, о которых истинные фанаты франшизы уже многое знают.

Сегодня слушаем Khruangbin & Leon Bridges — Texas Moon.

За последние полгода метавселенные набрали популярность и стали трендом среди пользователей интернета и крупнейших медиакорпораций. До последнего времени цифровой мир мог оказывать на человека лишь визуальное воздействие с помощью гарнитур виртуальной или дополненной реальности. Теперь же пользователям станут доступны и физические ощущения.

Японский стартап H2L разработал устройство, которое позволит юзерам осязать предметы в метавселенных. Как сообщает Financial Times, изобретение представляет собой браслет, который фиксирует сокращение мышц человека. Работает устройство следующим образом: благодаря технологии, аватар пользователя копирует движения тела, а человеку, в свою очередь, становятся доступны физические ощущения: например, боль или вес предметов. Браслет воздействует на мышцы рук при помощи электрической стимуляции. Так, юзер может ощутить пойманный мяч или клевок птицы. По словам главного исполнительного директора и сооснователя компании Эми Тамаки, устройство позволяет добиться еще большего погружения в виртуальную реальность.

Косплей — искусство перевоплощения. Если у вас есть немного фантазии и желания, то вы с легкостью сможете превратиться в персонажа любимого мультфильма, кино, компьютерной игры и даже книги. Ограничений по костюму и аксессуарам нет. Итоговый результат зависит исключительно от вашей изобретательности.

Хорошего дня и нарядного настроения!