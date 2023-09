6 сентября: Мышка, которая любит порядок и ресторанная еда от бабушки

Доброе утро! Начинаем новый день с порции хороших новостей. Поехали!

Без осадков и тепло. Сегодня в Туле переменная облачность, а воздух прогреется до +22 градусов.

Англичанин по имени Стивен Маккирс из деревни Северн Бич, Южный Глостершир, стал замечать, что вещи в его сарае за ночь перемещаются с места на место, он начал думать, что теряет рассудок. Причём, вещи не просто оказывались на другом месте: винты, зажимы, гвозди и другая мелочь, которой обычно полно в сарае, гараже или мастерской любого мужчины, каждый раз аккуратно перекладывались кем-то в коробку будто в назидание ему за неопрятность.

В один день он выложил всё содержимое этой коробки на стол и был очень удивлён на следующее утро, когда увидел, что все вещи вернулись на своё место — в коробку. И тогда он понял: здесь явно кто-то бывает, и надо действовать, чтобы понять, что происходит в сарае по ночам.

С помощью своего соседа и друга по имени Родни Холбрук британец решил установить камеру, чтобы раз и навсегда поймать таинственного помощника раз и навсегда.

Мужчины очень удивились, когда на следующее утро просмотрели видео: таинственным гостем, а точнее, гостьей сарая Стивена Маккирса была очаровательная мышка, которая ловко и решительно поднимала предметы, весившие почти вдвое больше её веса, чтобы убрать их обратно в коробку и поддерживать порядок в своём "доме".



Сегодня начинаем день вместе с-Imagine Dragons - On Top Of The World.

Блогер Макс Фош накормил бабушку её же едой в ресторане, выдав домашние блюда за высокую кухню.

Фош «украл» заготовки из морозилки, попросил шеф-поваров сделать из них «ресторанные» блюда и подал ничего не подозревающей женщине на пробу. Та была в восторге и даже не поняла, что ест собственную еду.

Это интересный эксперимент, который помог показать, насколько важно качество продуктов и умение готовить. Блогер таким образом обратил внимание на то, что даже простые домашние блюда могут быть исполнены на высоком уровне, если соблюдать все принципы гастрономии.

Природа открыла нам уже немало своих секретов, но по-прежнему не перестает удивлять. Иногда кажется, что у нее есть своеобразное чувство юмора: как иначе объяснить эти фотографии, на которых овощи и фрукты похожи на что-то совершенно другое?

