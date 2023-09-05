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  5. 5 сентября: Кот-клептоман и бетон из кофе - Блог «Утро в Туле» - MySlo.ru
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Утро в Туле
5 сентября: Кот-клептоман и бетон из кофе

5 сентября: Кот-клептоман и бетон из кофе

Доброе утро! Для хорошего начала нужно обязательно читать только хорошие новости, которые мы для вас уже собрали. Поехали!

Солнце еще покажется. Сегодня в Туле облачно с прояснениями, а воздух прогреется до +22 градусов.

«Мой кот — вор. Пожалуйста, посмотрите на его добычу и заберите свои вещи»
В Техасе обнаружен кот-клептоман по кличке Клео, который ворует вещи со всей округи. Он красивый и умный, но ворует соседские вещи. Сначала это выглядело смешно, а потом, когда хозяйка усптого поняла, что её питомец - клептоман, ей стало стыдно. Впрочем, Клео настроений своей владелицы не разделяет, и каждый день приносит домой добычу: чужие трусы, майки, носки - словом, всё, что найдет на соседних участках и что сможет унести.

Хозяйка кота-клептомана сначала ходила по домам, чтобы отыскать владельцев украденного, а потом просто выставила перед домом стенд с извинениями, рядом с которым выложила всё, что притащил ей Клео.

С одной стороны, кот-клептоман - горе в семье, а с другой - с таким питомцем не пропадёшь!

Улыбаемся сегодня вместе с IOWA.

Ученые из Мельбурнского королевского технологического университета выяснили, что остатки молотого кофе можно использовать при создании смеси для бетона. В своем исследовании, которое появилось в журнале Journal of Cleaner Production, они отмечают, что это может сделать материал прочнее на 30%.

Как отмечают исследователи, кофе нельзя просто добавить в смесь, поскольку он наоборот ухудшит свойства бетона без предварительной обработки. Чтобы это не произошло, ученые разогрели перемолотые зерна до 350 градусов по Цельсию, высасывая кислород.

Обычай получать и дарить кольца появился еще 6000 лет назад. Люди всех классов носили кольца по разным поводам. Кольцо могло указывать на социальный статус или принадлежность к тому или иному знатному роду. Члены мафии носили кольца на мизинцах, а рыцари всегда надевали их на указательные пальцы. Сейчас кольца носят везде и всегда –без  каких-либо правил и запретов.
Предлагаем вам посмотреть на некоторые необычные и уникальные дизайны колец.

Активного настроения!

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5 сентября, в 06:00 +1
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