7 сентября: Лапша-энергетик и парад корги

Доброе утро! Не забываем читать только хорошие новости. Поехали!
Солнце еще покажется. Сегодня в Туле облачно с прояснениями, а воздух прогреется до +17 градусов.
Японская компания Cup Noodles выпустила специальную еду для геймеров. Она содержит такие вещества, как кофеин, аргинин и ниацин, которые также добавляют в некоторые энергетические напитки.
Покупателям предложат два блюда — лапшу с чесноком и черным перцем, а также рис с карри и имбирем. Еда не будет содержать бульона, чтобы ее было удобнее есть, не отвлекаясь от игры.
Число геймеров в Японии увеличивается с каждым годом. По некоторым оценкам, оно уже превысило 50 миллионов, поэтому компания решила создать новый продукт для этой аудитории.
Сегодня утро с -Katy Perry - Hot N Cold.
В Лондоне у Букингемского дворца состоялся парад корги в память о королеве Елизавете II.
Более 20 человек нарядили своих питомцев в королевские костюмы. Как заявила организатор парада Агата Кререр-Гилберт, почтить память королевы лучше всего с помощью породы собак, которую она любила. Собачники планируют сделать мероприятие ежегодным.
Первую собаку этой породы Елизавете II подарил на 18-летие ее отец Георг VI. Более 30 корги в разное время жили в резиденции монарха.
Вот так начинаешь более пристально рассматривать нашу флору и фауну и уверуешь в то, что здесь поработала не только эволюция, а еще и пошутили инопланетяне, которые тайно высадившись, в целях эксперимента, занесли странные растения на нашу планету. шутка конечно, но кто знает, ведь это нечто.
Внеземного настроения!