7 сентября: Лапша-энергетик и парад корги

Доброе утро! Не забываем читать только хорошие новости. Поехали!

Солнце еще покажется. Сегодня в Туле облачно с прояснениями, а воздух прогреется до +17 градусов.

Японская компания Cup Noodles выпустила специальную еду для геймеров. Она содержит такие вещества, как кофеин, аргинин и ниацин, которые также добавляют в некоторые энергетические напитки.

Покупателям предложат два блюда — лапшу с чесноком и черным перцем, а также рис с карри и имбирем. Еда не будет содержать бульона, чтобы ее было удобнее есть, не отвлекаясь от игры.

Число геймеров в Японии увеличивается с каждым годом. По некоторым оценкам, оно уже превысило 50 миллионов, поэтому компания решила создать новый продукт для этой аудитории.

Сегодня утро с -Katy Perry - Hot N Cold.

В Лондоне у Букингемского дворца состоялся парад корги в память о королеве Елизавете II.

Более 20 человек нарядили своих питомцев в королевские костюмы. Как заявила организатор парада Агата Кререр-Гилберт, почтить память королевы лучше всего с помощью породы собак, которую она любила. Собачники планируют сделать мероприятие ежегодным.

Первую собаку этой породы Елизавете II подарил на 18-летие ее отец Георг VI. Более 30 корги в разное время жили в резиденции монарха.

Вот так начинаешь более пристально рассматривать нашу флору и фауну и уверуешь в то, что здесь поработала не только эволюция, а еще и пошутили инопланетяне, которые тайно высадившись, в целях эксперимента, занесли странные растения на нашу планету. шутка конечно, но кто знает, ведь это нечто.

Внеземного настроения!