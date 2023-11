16 ноября: Утка, которая бежала марафон и конструктор по мотивам русских сказок

Доброе утро! Врываемся в новый день и читаем только хорошие новости. Поехали!

Холода на пороге. Сегодня в Туле ожидается дождь и до +2 градусов.

Белоснежная домашняя утка по кличке Морщинка составила компанию бегунам во время марафона в Нью-Йорке. Вместе со спортсменами птица пробежала часть 42-километровой дистанции.

Для участия в марафоне птице даже надели специальные ботинки. Зрители и участники забега с удивлением наблюдали за пернатым спринтером и приветствовали его.

«Возможно, она финишировала не с лучшим временем, зато обеспечила лучшее время остальным участникам», — написали пользователи. «Не все люди могут пробежать марафон, отличная работа!», — поддержали пользователи. Во время забега Морщинка вместе с хозяином останавливались, чтобы сфотографироваться со спортсменами и болельщиками. А вот от предложенного пончика утка отказалась — она знает, что марафон — не место для тяжелой и жирной пищи, поэтому Морщинка восстанавливала энергию цукини и водой.

Впервые утка приняла участие в марафоне в 2021 году: тогда Морщинка выбежала на дистанцию в красных пинетках с перепонками и покорила соцсети. Специальная обувь Морщинки сделана из материала, похожего на гидрокостюмный — мягкий, легкий и водонепроницаемый. Он защищает лапки утки во время долгой пробежки и обеспечивает дополнительную амортизацию.

Сегодня в плеере Eminem - My Name Is

Дистрибьютор детских игрушек Inventive Toys и сеть магазинов «Мир кубиков», входящие в Inventive Retail Group, запустили продажи собственного бренда конструкторов Brick Labs, сообщила пресс-служба компании.

До июля 2022 года Inventive Retail Group являлась официальным дистрибьютором конструкторов Lego на территории России и управляла розничными магазинами под этим брендом. В сентябре 2022-го компания анонсировала запуск мультибрендового магазина «Мир кубиков» на бывших торговых площадях сертифицированных магазинов Lego.

Первыми наборами отечественной марки стали конструкторы, вдохновленные русскими сказками. В ассортименте сейчас доступны семь наборов под названиями «Конек-Горбунок», «Руслан и голова богатыря», «По щучьему велению» , «Ночь перед Рождеством» , «Кощей Бессмертный» , «Избушка Бабы-яги» , «Терем Морозко».

Серия конструкторов создана по эскизам художника-иллюстратора Артема Бизяева, который работает под псевдонимом Олег Легов.

Знаете, почему коты постоянно вылизываются на наших глазах, как будто бы удостовериваясь в том, что мы это видим? Чтобы нам, человекам, не пришла в голову гениальная мысль о том, что нужно бы помыть наших красавцев. Большинство котов ненавидят воду в количестве больше, чем помещается в их миске. Никаких спа! Никаких бань! Душ и принятие ванны — запретные термины!

Замуррчательного настроения!