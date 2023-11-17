17 ноября: Квартира для Хатико и наземный эксперимент

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О погоде на выходные. Сегодня в Туле ожидается небольшой снег, и до -1 градуса. В субботу и воскресенье будет похожая погода и воздух опуститься до -4 градусов.

Статуя Хатико перед входом на токийскую станцию «Сибуя» обзавелась художественной инсталляции в виде жилой комнаты. Выставка приурочена к 100-летию со дня рождения знаменитого пса, ждавшего своего хозяина.

Площадь спальни, внутри которой оказался железный Хатико, составляет 9 квадратных метров. Фигура пса теперь сидит на кровати рядом с миской и журнальным столиком. Художник Тацу Нисино придумал инсталляцию десять лет назад, а работа над ней заняла полтора года.

В Токио вокруг статуи Хатико построили жилую комнату. Фигура собаки теперь сидит на кровати - Афиша Daily



В будущем Нисино хочет создать «Отель Хатико», что именно это будет — неизвестно.

Радуемся пятнице вместе с Taylor Swift - Shake It Off.

В Москве стартовал изоляционный эксперимент SIRIUS-23 по имитации полёта и высадки экипажа на Луну. В нём принимают участие 6 добровольцев (4 женщины и 2 мужчины). Отмечается, что такой гендерный состав отобран впервые. Шестерых смельчаков на год закроют в модуле-"бочке" в Наземном экспериментальном комплексе Института медико-биологических проблем РАН.

Члены экипажа: командир Юрий Чеботарёв, бортиженер Анжелика Парфёнова, врач Ксения Орлова, исследователи Ксения Шишенина , Рустам Зарипов и Ольга Мастицкая (гражданка Белоруссии)

Сообщается, что эксперимент воспроизводит все основные условия полёта за пределы околоземной орбиты. Это перелёт к Луне, стыковка с орбитальной станцией, 5 высадок на поверхность, дистанционное управление луноходом и тд. Также известно, что экипаж ждут несколько нештатных ситуаций, которые станут для "космонавтов" неприятным сюрпризом.

Самым сложным считается монотония, теснота, лимит всех ресурсов, включая одежду и воду, и постоянные стрессы.

Начавшийся эксперимент - серьезнейшее испытание для любой, даже суперкоманды. Для ее здоровья, психики. Специалисты постарались укомплектовать "лунную аптечку" так, чтобы можно было оказать максимально возможную помощь в самом автономном полете." — рассказал директор ИМБП РАН академик Олег Орлов

Любой из экипажа, если ему станет невмоготу продолжать эксперимент, в любой момент сможет покинуть капсулу. Такого "космонавта" сочтут "погибшим", а оставшиеся члены экипажа просто продолжат свой "полёт".

Ричард Мравик родился в Нове-Занки, Словакия. Его любовь к природе и мельчайшим деталям света, форм и текстур, встречающихся в мире природы, пробудила на протяжении всей жизни интерес к изображению истинной яркости природы с помощью масляных красок на холсте.

Прекрасного настроения!