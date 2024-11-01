1 ноября: студенты открыли затерянный город и шляпы из сушеных огурцов

Доброе утро! Вот она – долгожданная пятница! Готовимся весело проводить выходные и не забываем читать только самые хорошие новости. Поехали!

О погоде на выходные. Сегодня в Туле возможны дожди и до +10 градусов. В субботу и воскресенье также сохранятся дожди, но только уже со снегом, а минимальная температура воздуха составит +1 градус.

Студенты из США сделали сенсационное открытие, обнаружив затерянный город майя, названный Валериана, в Мексике. Этот древний город, населенный около 50 тысяч человек в период с 750 по 850 год нашей эры, был найден аспирантом Люком Олд-Томасом практически случайно.

Исследователь наткнулся на результаты лидарной съемки в Google, которая показала карту объектов, скрытых под землей. Применив археологические методы для обработки данных, Олд-Томас смог визуализировать древний город с его пирамидами, спортивными аренами и амфитеатрами — сооружениями, которые до этого времени оставались незамеченными.

По своим размерам Валериана уступает только крупнейшему городу майя, Калакмулю, площадь которого превышает 13 тысяч км². Открытие Валерианы открывает новые горизонты для изучения культуры и истории цивилизации майя.

Сегодня слушаем Три дня дождя, Тося Чайкина — Земля.

В мире моды и креатива появляется всё больше необычных идей, и Ксандилоквенс Биззар, блогер с нестандартным подходом, стал настоящим феноменом. Его уникальные шляпы, сделанные исключительно из сушеных огурцов, привлекли внимание не только поклонников, но и критиков.

Биззар не останавливается на достигнутом — он выпустил три книги под общим названием «Как сделать шляпу только из сушеных огурцов», в которых подробно описывает процесс создания своих оригинальных аксессуаров. Несмотря на увлекательный контент, первая книга уже получила сомнительную репутацию: Vsauce назвал её худшей книгой года.

Тем не менее, это не останавливает поклонников креативного блогера. Многие из них уже пробуют свои силы в создании огуречных шляп и делятся результатами в социальных сетях. Кто знает, возможно, этот странный тренд вскоре станет новым хитом в мире моды!

В мире, где бобры стали главными героями, «Бобратство кольца» предлагает уникальный взгляд на известную историю «Властелина колец». В этом забавном и увлекательном пересказе мы следим за приключениями группы смелых бобров, которые объединяются, чтобы уничтожить зловещее кольцо, угрожающее их лесному дому.



Продуктивного настроения!