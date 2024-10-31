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Утро в Туле
31 октября: щенячья терапия и кубический небоскреб

31 октября: щенячья терапия и кубический небоскреб

Доброе утро! Залог хорошего дня – легкая зарядка, вкусный завтрак и порция хороших новостей. Как видите, их мы уже собрали. Поехали!

Захватите зонт. Сегодня в Туле возможен небольшой дождь, а воздух прогреется до +5 градусов.

В последнее время в интернете набирает популярность необычная терапия для людей, страдающих от профессионального выгорания. Суть метода заключается в том, что человека укладывают на пол и выпускают на него множество щенят. 

Участники сеансов отмечают, что после взаимодействия с пушистыми созданиями они испытывают значительный прилив сил и энергии. Такой подход, основанный на простом, но эффективном контакте с животными, помогает снять стресс и восстановить эмоциональное состояние.

Щенячья терапия становится все более востребованной, предлагая людям возможность не только развлечься, но и восстановить внутренний баланс в условиях современного ритма жизни.

Сегодня утром слушаем новую песню ЛСП — Бриллианты.

В Саудовской Аравии начнется строительство уникального небоскреба в форме куба, который станет самым высоким зданием в мире. Его размеры впечатляют: длина и высота стен составят рекордные 400 метров. 

Этот амбициозный проект включает в себя первый в мире полностью закрытый небоскреб и инновационный купол, на котором будут демонстрироваться голографические изображения. Гостям планируемого отеля на 500 номеров будет предложено "перенестись" в различные уголки мира благодаря современным технологиям.

Неделя подходит к концу, и самое время немного расслабиться и насладиться красотой окружающего мира. Мы подготовили для вас фотоподборку удивительных пейзажей, которые помогут отвлечься от повседневной суеты и вдохновят на новые свершения.

Спокойного настроения!

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