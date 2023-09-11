11 сентября: Чемпионат по лени и латте с водкой

Доброе утро! Без лишних слов и промедлений бежим читать свежесобранные хорошие новости. Поехали!

Сегодня в Туле облачно с прояснениями, а воздух прогреется до +20 градусов.

В Черногории третью неделю продолжается ежегодный чемпионат по лени. Участники пролежали почти без движения уже 463 часа (19 дней).

Победитель соревнований получит тысячу евро (105 тысяч рублей). Заявку на конкурс подал 21 человек. Большая часть выбыла — сейчас за приз борются всего семь человек. При этом участники уже побили прошлогодний рекорд в 117 часов.

Претендентам на звание самого ленивого можно пользоваться телефонами и ноутбуками, а также читать. Раз в восемь часов разрешается посетить уборную, но только на десять минут. Единственное условие соревнования — нельзя стоять и сидеть.

Начинаем неделю по-королевски вместе с Queen - Don't Stop Me Now.

Китайская сеть кофеен Luckin Coffee начала продавать латте со вкусом водки. Из-за высокого спроса ингредиенты для напитка закончились в первые дни продаж.

Посетители сразу купили более 5 миллионов чашек алкогольного кофе. В компании сообщили, что уже заказали новую партию водки

В состав напитка входит молоко с китайской водкой Маотай крепостью 53%. Однако содержание алкоголя в чашке кофе не превышает 0,5%.

Если Вы хотите чтобы Ваша свадьба запомнилась всем, а может даже стала обложкой какой-то популярного интернет-издания, тогда вашему вниманию предлагается подборка фото креативных смешных свадебных костюмов и платьев, которые смогли придумать молодожены.

Праздничного настроения!