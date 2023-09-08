8 сентября: Самый маленький программист и попкорн без границ

Доброе утро! Выдыхаем, потому что сегодня последний день, планируем планы отдыха, потому что завтра выходной и читаем хорошие новости, просто потому что. Поехали!

О погоде на выходные. Сегодня в Туле ожидается ливень и до +14 градусов, а в субботу и воскресенье облачно с прояснениями и до +19 градусов.

Шестилетняя девочка из канадской провинции Онтарио по имени Симар Хурана стала самым юным разработчиком видеоигр в мире.

Способности девочки к математике и программированию заметил ее отец. По его словам, Симар самостоятельно изучала математику, просматривая ролики на YouTube. Тогда он предложил дочери записаться на уроки программирования.

Найти курсы по программированию для шестилетнего ребенка было непросто — большинство учебных заведений отказывались принимать Симар из-за ее возраста, рассказал мужчина. Однако семье все же удалось это, и уже после нескольких месяцев занятий девочка решила создать видеоигру для детей ее возраста.

Ярко врываемся в пятницу вместе с Miley Cyrus - Heart Of Glass.

В одном Сингапурском кинотеатре стартовала акция - любой желающий мог прийти с тарой и взять столько попкорна, сколько ему захочется, и тут понеслось.

Любители халявы оперативно подключились и начали тащить с собой огромные контейнеры и тазы. Особо хитрых экземпляров с бездонными мешками просто перестали пускать на входе.

После переоценки возможностей кинотеатра и осознания безграничной жадности зрителей, руководство решило поставить ограничение — в акции смогут поучаствовать не больше ста счастливчиков и получить не более 3 кг в одни руки.

Хоть акция и продлилась всего несколько часов, по-видимому, цель акции – завлечь как можно больше людей к большим экранам – была достигнута!

Британец Филипп Левайн не стал горевать, хотя и остался лысым в довольно молодом возрасте, а придумал, как без пересадки волос исправить положение. В итоге его голова стала самым натуральным холстом для боди-арт художницы Кэт Синклер. Вместо волос Фил теперь носит кристаллы сваровски, канцелярские кнопки, бабочек и многое другое. Делает снимки этих произведений фотограф Дэниэл Риган.

Смелого настроения!