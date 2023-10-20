Дарья Артамошкина, 25 лет

Знакомимся с героиней этой недели! Дарья называет себя инженеркой, увлекается фотографией. А еще любит вязать — у нее в гардеробе есть собственный hand made. Следить за жизнью Дарьи можно в Нельзяграме (Запрещен на территории РФ)

— У меня нет любимых магазинов. Стараюсь покупать вещи у локальных брендов и искать что-то интересное в секонд-хендах. Много вещей беру из маминого гардероба, у нее великолепный вкус!

— Я не придерживаюсь какого-то определенного стиля, мне нравится примерять на себя разные образы и миксовать вещи с разными характерами. В моем гардеробе превалируют приглушённые тона, длинные платья и массивные ботинки.

Среди любимых вещей Дарьи — плащ от DOCTOR E, платье от Unique Fabric и красный клетчатый костюм из секонд-хенда.

— Я не обращаю внимания на модные тенденции. Гонка за модой порождает кучи низкокачественных вещей, которые затем превращаются в горы мусора. Стараюсь заполнять свой гардероб вещами, которые будут служить не один год и радовать меня дольше, чем длятся тренды.

Платье: Zara

Плащ: Mark Lamar

Жилет: вязала сама

Кольца: Kate Snap, Run.Uilli.Run

Капор: BEHURR

Ботинки: Graciana

— Меня вдохновляют работы Вивьен Вествуд: она вывела панк на подиум, занималась политическим и экологическим активизмом. Внимательно слежу за ювелирными мастерами: как ковер задавал тон всей комнате, так и кольца задают тон всему образу. Без них уже не могу.

Любимый парфюм: Antonio Maretti Mi Scusi Eau de Parfum.

— Самое главное во всей истории с модой и стилем, я считаю, — получать удовольствие от своего отражения. Советую просто не обращать ни на кого внимания и веселиться!

Вивьен Вествуд говорила, что стиль — это когда толпа гонит вас из города, а вы делаете вид, будто возглавляете процессию.

Фото Алексея Пирязева

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