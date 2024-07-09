Полина Зембатова, 23 года

Скучали по уличной моде? Мы решили открыть новый сезон. Первой нашей героиней стала Полина Зембатова. Она визажист, бровист, модель-фрилансер, а еще записывает рэп.

Полина рассказывает: если бы не творчество, преподавала бы сейчас русский и английский языки в школе. В свободное время девушка занимается спортом, изучает маркетинг и бизнес, а также читает книжки про саморазвитие.

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Полина любит стильные образы, но ходит по магазинам нечасто. Почти все ее вещи — бренды из запрещенной социальной сети или шоурумов.

— Я люблю элегантную одежду и стиль casual. Из брендов любимые – Chu di, Calvin Klein, LOOK.ONLINE, She, Label.B, Belleyou, Garage, Moschino.

Но иногда бывают и спонтанные покупки. Как-то покупала билет на электричку и опоздала. Расстроилась, пошла в соседний магазин за велосипедками, а в итоге купила классный розовый комплект из топа и юбки в магазине «Хороший». Это было неожиданно!

Образ:

топ и карго — C hu di,

сумка — LOOK.ONLINE,

кеды – Lacoste,

Lacoste, серьги — ноунейм.

В моем гардеробе много сумок и топов. А из аксессуаров предпочитаю серьги.

Красивые образы себе приглядываю на YouTube и в Reels. А еще я подписана на нескольких моделей, вдохновляюсь тем, как они выглядят.

Любимая вещь в гардеробе — форсы, которые не могу найти два месяца. Очень по ним скучаю!

Я очень чувствительна к запахам, всегда обращаю внимание на аромат, поэтому парфюм выбираю тщательно. Мои любимые — Moschino Gold, Boss Alive, Valentino Donna.

Мода для меня — это динамика, цикличность. Она определенно точно влияет на мир!

Если хотите модно одеваться, сначала определитесь со стилем. Выберите один или два, которые можно сочетать между собой. Ну и, конечно, начните следить за модными трендами.

Фото Алексея Пирязева.

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