Анна Рюмкина, 41 год

Анна работает в одном из крупных производств Тулы. Мама двоих детей; ведет страницы в соцсетях ВК и Нельзяграм (запрещён на территории РФ).

— Одежда должна быть такой, чтобы в ней было комфортно. На работе выгляжу более сдержанно, всегда в туфлях на каблуках, в платьях или юбках. Мне так удобно. Но иногда хочется надеть короткую юбку, высокие сапоги.

В последнее время городская мода колоссально изменилась, много направлений, сочетаний несочетаемого. Люди это демонстрируют и очень уверенно. У дизайнеров новые сумасшедшие коллекции, а обычный покупатель собирает образ исходя из бюджета.

Можно выглядеть красиво и со вкусом: неважно, чей бренд, главное, чтобы тебе нравилось! Французский модельер Ив Сен-Лоран, который считается основателем стиля унисекс, говорил: «Я всегда верил, что стиль важнее моды. Так мало людей, которые создают свой стиль, и так много тех, кто „делает моду“».

— Выбор одежды зависит от настроения. Бывает, вечером приготовлю одно, а утром уже составлю необычный образ из того, что давно не надевала, и полностью меняю внешний вид.

Для целостности образа обязательно присутствуют акцентные вещи: головные уборы, платки, сумки, ремни, украшения. Конечно же, всегда соблюдаю правила выхода «по случаю» — ресторан или театр. Перед зеркалом должно происходить волшебство — нужно, чтобы сложился «пазл» из вещей и аксессуаров.

Образ № 1:

Пиджак: ANOTHER woman

Блузка: Hawes & Curtis Fitted

Юбка: Imperial

Туфли: GODE

Пояс: Twinset

Сумка: PAYOT

Анна признаётся: иногда обращается за мнением к детям. Бывает такое, что они не одобряют образ.

— Когда дети каждый день видят красивую маму, думаю, и они будут стремиться выглядеть стильно и красиво. Считаю, что навык выглядеть хорошо передаётся из поколения в поколение.

— В моем детстве, когда папа возвращался с рейсов из загранкомандировок, родители ездили в Москву, в магазин «Березка» — в советское время он был очень престижным. Привозили красивые костюмы из бархата и вельвета, платья из шелка, фирменную обувь. Как любая девчонка, я, надевая на себя туфли, воображала из себя модницу.

А ещё были украшения из чешского стекла, бисера, янтаря, которые я благополучно распускала. О чём жалею, ведь винтаж сейчас пользуется большой популярностью. Стараюсь по возможности приобретать утраченное.

Образ № 2:

Рубашка: Sister jane

Пиджак: Faust

Юбка: Faust

Пояс: Crosta di pelle

Сапоги: Sufinna

Ожерелье: Carolee

Кольца: ручная работа

Анна подчеркнула, ей нравится самобытность вещей.

— Вдохновляюсь от просмотра исторических фильмов, сериалов, живописи, музыки, которые связаны с прошлыми столетиями. Россия, Англия, Франция... Интригующе интересно погружаться в мир красоты и роскоши. Хотелось бы носить платья с корсетами и пышными подъюбниками, где множество кружев. Не всегда можно позволить себе купить то, что хочешь, или наоборот. Тогда обращаюсь к мастерам швейного дела.

В 2015 году заказала себе юбку-пачку, тогда ещё мало кто знал о существующем направлении. Мне её сшили, но слоёв было очень много — настолько, что невозможно было носить. Она была слишком тяжёлой.

— Сложилась традиция привозить вещи из разных городов, где бываю. Например, из Костромы привезла платье изо льна в русском стиле, из Великого Устюга — воротники из кружева, из Дагестана — папаху, надеваю её зимой, с брошью она смотрится шикарно. Заказывала шапку-цилиндр в высоту около 25 см из экомеха «леопард», а ещё платье из серебристой джинсовой ткани, которое произвело эффект «привет из космоса!». По разработанным эскизам заказываю украшения.

Любимый парфюм: Ganymede Marc Antoine Barrois, Montale Wild Pears, Shaik 303, baccara rouge 540.

Дизайнеры: Ира Крючкова, Арефьева, PETYA, Екатерина Смолина, Сестры Тургиновы, Anika Kerimova.

Магазины в Туле: «Английский стиль», Demarko, LANGE BOUTIQUE, QUI.GLAMSTORE, Econika, Paolo Conte, Graciana.

— Некоторым вещам приходит свой час спустя несколько лет. Я их сейчас спокойно надеваю, по ним не скажешь, что куплены давно. Можно экспериментировать, например как мастерицы из Е82/бренд № 1 по кастому одежды: они дают вторую жизнь старым вещам. Часто провожу ревизию и некоторым вещам даю второй шанс — отвожу в монастырь или нуждающимся.

По словам Анны, её вдохновляет мода, российские и зарубежные дизайнеры, делающие потрясающие коллекции и коллабы.

— Слушайте хорошую музыку, не отказывайтесь от вкусной еды, побольше гуляйте! Движение — это жизнь! Когда у человека светятся глаза от счастья, любой наряд будет смотреться потрясающе. Товарищи и друзья, будьте счастливы и любимы!

Фото Алексея Пирязева

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