29 августа: родилась Любовь Чехова – легендарный тульский тренер

29 августа 1924 г. родилась Любовь Федоровна Чехова, заслуженный тренер СССР, одна из основательниц школы советской и российской художественной гимнастики. Ее ученицы выигрывали самые высокие звания в этом виде спорта. Марина Ляшенко, Ася Осташева, Светлана Меркушева становились чемпионками мира. Много ли в Туле тренеров, в биографии которых столько чемпионов?

Еще в пятилетнем возрасте у нее состоялся артистический дебют – в качестве ассистента в цирковом номере. А в Ленинградском институте физкультуры она познакомилась с системой Айседоры Дункан. Именно эту знаменитую американскую танцовщицу считают одним из основателей художественной и эстетической гимнастик. Она первая встала с пуанте босиком на полупальцы, танцевала с веерами или газовыми шарфиками в руках, начала работать телом. В России Дункан основала в противоположность классическому балету клуб Свободного танца. В то время в институте им. Лесгафта еще работали ее ученики, у которых училась Чехова.

– Сначала художественная гимнастика – это был даже не спорт, – вспоминала Любовь Федоровна. – Мы выступали с групповыми упражнениями в босоножках и платьях. Первые соревнования по художественной гимнастике состоялись только в 1948 году.

До войны она участвовала в парадах физкультурников на Красной площади. Однажды их делегацию пригласил Сталин, угощал фруктами и вином «Псоу». Обстановка, по воспоминаниям Чеховой, была очень доброжелательной.

Война застала в спортивной лагере под Харьковом. Выехать домой на поезде оказалось невозможно, и она вместе с беженцами пешком пошла на Ростов.

– Я шла одна, но рядом были беженцы из прифронтовых районов. Вечером собирались где-нибудь под скирдой, ужинали. Мы не голодали. По дороге попадались заброшенные поля с помидорами и огурцами, бродили одинокие куры, оставшиеся от колхозников. Во многих городах, где проходили беженцы, были организованы эвакопункты, в которых раздавали хлеб, кормили людей. В Батайске на переправе тянулась огромная очередь, но никто не имел права опередить других. За невыполнение этого приказа грозил расстрел.

Так она прошла почти весь юг. Была в Дагестане, в Чечне, в Красноводске. Помогали выжить люди самых разных национальностей. Однокурсников по институту встретила только во Фрунзе. Жили голодно – на 200 граммов хлеба в день, сами готовили «затируху» – примитивную еду из травы. Но потом ректор добился того, чтобы на студентов обратили внимание. Однажды во двор общежития въехала машина, груженная маслом, рисом, мясом.

Постепенно жизнь входила в колею. Многие студенты стали работать в госпиталях массажистами.

– Прихожу я делать массаж, а передо мной лежит молодой красивый парень, с сильными руками, а под одеялом – высохшие стариковские ноги, последствия спинно-мозговой травмы. – вспоминала Любовь Федоровна.

Не менее тяжелые рассказы были и о послевоенной жизни в Литве. С выступлениями ездили по самым отдаленным населенным пунктам республики, и не раз это могло закончиться трагически – попадали под обстрелы лесных братьев. «Было страшно», – говорила она.

А в 1953 году Любовь Федоровна оказалась в Туле. Вся ее педагогическая деятельность здесь связана сначала с Механическим, а затем политехническим институтом, где она работала преподавателем на кафедре физкультуры и спорта. С 1983 года работала старшим тренером специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по художественной гимнастике. Неоднократно ее приглашали для подготовки сборной команды СССР, России.

Любимым писателем Любови Федоровны был, конечно, Чехов И вообще, по ее мнению, нет лучшего средства для расслабления, чем чтение классики.

Любовь Федоровна Чехова ушла из жизни 30 августа 2000 года.