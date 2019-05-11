11 мая: в Туле прошел концерт Клавдии Шульженко

11 и 12 мая 1939 г. в летнем театре ТОЗ на территории нынешнего кремлевского сада состоялось открытие летнего концертного сезона. Первыми гастролерами стали государственный джаз-ансамбль под руководством Якова Скоморовского и его солисты – Клавдия Шульженко, Лидия Соловьева, Владимир Коралли, А. Золотов и Б. Беляев. Конферансье-режиссер – Г. А. Амурский.

Открытие, правда, предполагалось еще 8 мая, но в связи с ненастной погодой, это событие перенесли на несколько дней. Объявленные концерты джаз-ансамбля 9 и 10 мая прошли в зимнем помещении клуба. Начало все дни было в 9 часов вечера. На концерте в Туле Шульженко выступала вместе с мужем – куплетистом Владимиром Коралли.

Клавдия Шульженко уже была всенародно любимой певицей. Правда, названия ее главных шлягеров того времени мало что сейчас скажут современным меломанам: «Челита», «Гренада», «Записка», «Распрягайте, хлопцы, коней!», «Дядя Ваня», «От края до края», «Портрет». Ну разве только, конечно, вспомнится песня про коней. Популярности, безусловно, способствовали ее первые граммофонные записи, которые вышли еще в 1936 году и издавались огромными тиражами. Осенью этого 1939 года на 1-м Всесоюзном конкурсе артистов эстрады Шульженко стала лауреатом. При том, что первой премии строгое жюри не присудило никому.

Настоящая слава пришла к Шульженко в годы войны и после Победы, когда в ее репертуаре появились «Давай закурим», «Друзья-однополчане» и, конечно, «Синий платочек». «Синий платочек» польского композитора Ежи Петерсбурского исполняли очень многие. Но судьба благоволила Клавдии Ивановне тем, что во время концерта на Волховском фронте сотрудник газеты «В решающий бой» Михаил Максимов предложил ей свой вариант текста на любимую музыку, где были те самые строчки про то, как «строчит пулеметчик за синий платочек, что был на плечах дорогих». Эта песня стала одним из символов той войны. На концерт к своему семидесятилетию в Колонном зале Дома союза певица вышла, держа в руках синий шелковый платок, после чего зал встал и аплодировал ей стоя.