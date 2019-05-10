10 мая: на аэропоезде Вальднера можно было домчаться от Тулы до Москвы за 50 минут

10 мая 1934 г. в тульском Доме техники инженер-самоучка Севастьян Вальднер прочитал лекцию о своем изобретении – уникальном аэропоезде, который может идти со скоростью более 200 км в час. Изобретатель рассказал тулякам, что в настоящее время в Средней Азии уже ведутся подготовительные работы к опытам по применению этого изобретения.

Журнал «Наши достижения» писал тогда, что аэропоезд С. Вальднера сможет значительно сократить время на поездку. Так, на путь из Москвы в Тулу должно было уходить около 50 минут, на поездку из Москвы в Ленинград – чуть более трех часов. Скорости, конечно, и по нынешним временам космические.

Вообще в то время во многих странах мира пытались найти новые транспортные средства, позволявшие передвигаться с высокой скоростью, в том числе с помощью новых железнодорожных систем. Одна из таких попыток, как известно, закончилась трагедией, когда в 1921 году по пути из Тулы в Москву разбился аэровагон конструкции Абаковского с участниками съезда Коминтерна.

Изобретатель Вальднер тоже чуть было не угробил самого Дзержинского, с которым вместе прокатился на бронедрезине «Матваль». Их аппарат на высокой скорости налетел на забытую кем-то на рельсах кирку. Тяжелая машина, правда, сохранила устойчивость и вернулась на рельсы.

Тем не менее все эти происшествия привели к тому, что от идеи мчатся со скоростью света по железнодорожным путям отказались, и сосредоточились на других носителях. Так пришли к идее монорельса, по которому движется устройство с авиационным двигателем и воздушным винтом.

В октябре 1933 года рабочая модель аэропоезда, в одну десятую часть натуральной величины, прошла первые испытания на экспериментальной деревянной эстакаде в московском парке культуры и отдыха имени М. Горького. Протяженность пути составляла всего лишь 474 метра с двумя закруглениями эстакады радиусом 36 метров, но этого хватило для установления тогда мирового рекорда скорости – 120 километров в час.

В следующем году Вальднер действительно, как и рассказывал тулякам, выехал в Туркмению, где начали строить экспериментальную трассу Чарджоу – Ташауз протяженностью 500 километров. Народный Комиссариат путей сообщения принял также решение о постройке опытного кольца аэродороги длиной 7-8 километров около станции Бутово Московско-Курской железной дороги.

Однако в 1936 году по приказу того же НКПС «Бюро аэропоезда Вальднера» без документального объяснения причин было ликвидировано. Разобрали даже эстакаду в парке Горького. Причины такого решения называются разные, но все они не больше, чем версии. Например, о том, что в правительстве посчитали более перспективным и дешевым развивать авиасообщение.

Изобретатель первой монорельсовой дороги умер в 1945 году, до последних дней получая академическую пенсию.