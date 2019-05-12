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Тульские тайны: Этот день в истории города
12 мая: на улице Советской в Туле сработало взрывное устройство

12 мая: на улице Советской в Туле сработало взрывное устройство

12 мая 1999 г. около 11 часов утра в притормозившей у светофора недалеко от магазина «Ковры» «Волге» на улице Советской сработало взрывное устройство.

В новенькой машине был только водитель, взрыв произошел где-то рядом с ним. Водителю изуродовало правую руку, осколками повредило ноги. Истекающий кровью, он выбежал из машины и добежал до магазина «Ковры», где ему перетянули жгутом раны. В самом автомобиле взрывом выбило стекла и подняло крышу. Досталось и стоявшему рядом трамваю третьего маршрута.

Позже выяснилось что пострадавшим был сотрудник коммерческой фирмы, уже имевший четыре судимости за вооруженное нападение. Главной версией случившегося посчитали несчастный случай – у пострадавшего были сильно поранены пальцы. Предположительно, он знал о взрывном устройстве и пытался его удержать.

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Автор: Сергей Гусев, сегодня, в 10:55 +4
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