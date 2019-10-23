23 октября: в Туле начали показывать фильм о приключениях Кости Иночкина

23 октября 1964 года, вскоре после московской премьеры, в Туле начался показ фильма Элема Климова «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Посмотреть его можно было сразу в пяти кинотеатрах: «Заре», им. Степанова, «Спартаке», Дружбе» и «Пионере» – свидетельство того, что от этого кино ждали кассового успеха.

В интернете часто пишут о том, что из-за снятия Хрущева, которое случилось накануне – 14 октября, кино про Костю Иночкина крутили в основном на детских сеансах, перестраховывались. Сомнительный тезис. В СССР в глубинке не умели так быстро переобуваться на ходу, ведь новый генсек вполне вероятно мог тоже оказаться любителем кукурузы, так что в финальных сценах с царицей полей еще не было ничего крамольного. В конце концов сейчас их вообще можно принимать за сатиру. Так что во всех тульских кинотеатрах «Добро пожаловать» с первых дней крутили на всех сеансах. Только в детском кинотеатре «Пионер» он шел лишь на утреннем сеансе 10 часов, что отчасти подтверждает слова постановщика о том, что он замышлял взрослое сатирическое кино.

Для туляков этот фильм был интересен еще и тем, что большая часть съемок проходила у нас, в Алексине, в пионерском лагере, который тогда принадлежал тресту «Воркутауголь». Сейчас это хорошо всем известное «Заполярье». Климову понравились песчаный пляж лагеря и открывающиеся вокруг пейзажи.

В семидесятых годах лагерь серьезно реконструировали, но кое что с тех времен все равно осталось – столовая, бараки, и даже одна гипсовая статуя.

«Мы жили в одноэтажном бараке вместе со всей пионерской сменой, – рассказывал когда-то для «Слободы» исполнитель главной роли Виктор Косых. – Питались с другими детьми в одной столовой. Только после завтрака все уходили играть в пионербол или на речку, а мы шли на съемки. Кстати, получали за это огромные по тем временам деньги – сто рублей в месяц! Помню, с первой получки я купил себе магнитофон «Комета», это была мечта всей моей жизни»!

Виктор Косых, кстати, вскоре станет и всесоюзной знаменитостью. Но уже не как Костя Иночкин, а в роли Даньки из «Неуловимых мстителей».

Фильма «Добро пожаловать» могло и не быть – его пытались закрыть уже на стадии съемок. Первая комиссия из Госкино навестила съемочную бригаду еще в Алексине. Посмотрели отснятый материал, успокоились – никакой крамолы нет. Но в Анапу, где проходили досъемки, все равно пришла телеграмма с требованием прекратить работу, однако Климов сделал вид, что ничего не получал.

Фильм был сдан в конце 1963 года. Предварительный просмотр в Госкино проходил в полной тишине. Чиновники не смеялись даже в самых веселых моментах. Однако потом один из редакторов «Мосфильма» шепнул Климову: «Потрясающе смешная картина! Я оборжался…».

Ректор ВГИКа считал «Добро пожаловать» «похабной антисоветской картиной», и отказывался принимать ее в качестве дипломной работы. А цензоры цеплялись вовсе даже не за кукурузу, а за сцену похорон бабушки. В ней они увидели пародию на Хрущева и посчитали, что его таким образом в фильме хоронят. Как всегда в таких полярных случаях кино отправили посмотреть первому лицу страны. Хрущев веселую историю о пионерах одобрил, посчитал фильм смешным и полезным.

В прокате фильм собрал 13,4 миллиона зрителей.