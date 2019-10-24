24 октября: в Туле прошли подготовку девушки-минеры

24 октября 1944 года «Коммунар» сообщил о том, что закончены курсы по подготовке инструкторов-минеров, организованные областным советом Осоавиахима.

В течение месяца курсанты ознакомились с устройством различных мин и техникой их обезвреживания. Многие слушатели закончили обучение с хорошими и отличными оценками. «Осоавиахимовцы-минеры, среди которых много девушек, направлены в районы нашей области. Они примут участие в обезвреживании неразорвавшихся мин и в обучении бойцов-минеров».

Подготовка минеров из числа гражданского населения по линии Осоавиахима проходила по всей стране в 1944 году. К этим работам привлекали не только девушек, но и подростков. Программа курсов чаще всего была рассчитана на 70 часов, а обучение проводилось без отрыва от основной работы. Совсем еще молодых девушек и мальчишек направляли на разминирование полей, в которых были не только мины, но и неразорвавшиеся снаряды. Все тонкости этой науки приходилось осваивать на личном опыте.

К сожалению, известных документов и воспоминаний о том, в каких условиях приходилось работать, нет, или практически нет. Наверное, мемуаристам это казалось недостаточно героической деятельностью. Поэтому воспользуемся рассказами, записанными далеко от нас. В 2015 году журналист Татьяна Батенева опубликовала в «Российской газете» воспоминания женщин, участвовавших в разминировании Ленинградской области.

Масолова Клава: «Собирались на работу с шутками, и тут Ниночка Васильева начинает нам рассказывать, что получила письмо, что у нее живы мама, сестра, о которых она ничего не знала три года. Мы вместе с ней и радовались, и плакали, ведь не только у нее такое. Включились в работу, чтобы быстрее уничтожить все то, что уже было обнаружено. Стало смеркаться. Мы решили сделать по последнему взрыву. Взяв по толовой шашке и кусочку бикфордова шнура для заряда, подсоединяли и быстро прятались в заранее подготовленном укрытии. По сигналу поджигали и ждали взрывов. Одного взрыва не последовало, значит, чей-то заряд не сработал. Я подумала, что мой, и пошла посмотреть. Оказалось, что Васильевой Нины - сработала лишь толовая шашка, а мины только разбросало. Я собрала все, снова подожгла и быстро побежала назад. На моем пути валялись трупы. Когда до укрытия осталось несколько шагов, там раздался взрыв, на меня посыпалась земля. Я замерла в ужасе, начала кричать: "Девочки, девочки!" Услышала внизу стоны, это были раненые Рыбакова Люба, Михеева Аня и Крехина Оля, стала помогать им. А Ниночка погибла - подорвалась на мине, которая была замаскирована на бруствере траншеи. Погибла наша подружка, всегда веселая, красивая и счастливая в тот день...»

Кузьмина Аля: «Я обезвреживала мины ТМ-42 и Т-35, выворачивала взрыватели и складировала в кучу. А противопехотные собирала в подол – сарафан был широкий – и тащила в одну кучу. Однажды тащу полный подол, и вдруг из траншеи появляется лейтенант Малехин. Думаю: «Все пропало, по голове не погладит!» Я закричала: «Огонь!» и побежала. А лейтенант исчез».

Нихти Аня, медсестра: «Разминировали поле вдоль дороги Пушкин – Колпино. Раздался взрыв, подняли белый флаг – значит, есть раненый, я побежала туда. Перевязываю, кто-то мне кричит: «Оглянись назад!» Смотрю – а там солдат, разорванный на части, как курица. Нашли голову... Этот солдат был симпатичный молодой человек по имени Жора. Это было мое боевое крещение. Я только повторяла: Кому нужна война, кому нужна...»

Микинелов Лазарь: «Боец Нина Рыжкова обрабатывала свой участок в районе Ям – Ижоры. Обозначила найденные мины красными флажками. Но вот уже около часа топчется на одном месте, потому что уверена: мина есть – немцы располагали шрапнельные мины в строгом порядке – а найти ее не может. И вдруг слышит под ногой характерный щелчок – мина сработала. Ни капли растерянности – последовали точно рассчитанные движения, основанные на твердом знании своего дела, мужестве и хладнокровии. Она отпрыгнула в сторону, быстро легла лицом в землю, распластавшись, и ногами к мине. Последовал взрыв, мина подскочила на 1,5 метра и вторично рванула - шрапнель разлетелась над Рыжковой, так как она оказалась в «мертвой зоне». Она встала и продолжила обработку своего участка...»