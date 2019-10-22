22 октября: Тула и Лев Яшин

Сегодня исполняется 90 лет великому вратарю Льву Яшину. Именно этому событию были посвящены два тура российской Премьер-Лиги, в которой играет и наш «Арсенал». Кстати, следующий календарный матч тульская команда будет проводить на Ахмат-арене в Грозном, которая стоит на улице имени Льва Яшина.

Яшин велик не потому, что совершал какие-то невероятные сейвы в воротах. Тогда и слова-то этого дурацкого не знали. И даже не потому, что с его именем связано большинство высших достижений советского футбола — какое дело остальному миру до четвертого места сборной СССР на чемпионате 1966 года. Яшин великий, потому что он был революционером, а это дано лишь избранным.

Это сейчас кажется само собой разумеющимся, что вратарь в нужный момент должен уметь подстраховывать своих защитников, играть за пределами штрафной. Во времена же, когда Яшин начал играть в футбол, вратари жались у ленточки, не рискуя выходить далеко даже в пределах штрафной. Манеру игры Яшина спортивные начальники, которые всегда и во всем разбираются лучше других, называли цирком. Однако именно он одним из первых в мире стал играть по всей штрафной, и умел как никто в его время читать игру соперника. Его умение играть на выходах и тут же начинать пасом атаки своей команды стали революцией не только в советском, но и в мировом футболе. Ну и, конечно, не могли не подкупать его невероятная пластичность и прекрасная игра на линии ворот, которую мы видим в старой кинохронике.

К сожалению, увидеть воочию игру Яшина Тула так и не смогла, хотя дважды имела для этого все шансы. В 1961 году московские динамовцы играли в Сталиногорске с местным «Химиком» в матче на Кубок СССР. Однако в то время пауз на международные матчи не предусматривалось, и Яшин уехал в сборную СССР на отборочный матч к чемпионату мира. Его место в воротах занял другой Лев — Белкин. Сталиногорская команда тогда сенсационно победила 2:0 и вышла в следующую стадию Кубка.

В 1968 году московское «Динамо» играло в Туле товарищеский матч против «Металлурга». Интерес к визиту одного из лучших клубов страны был небывалый, на трибунах — яблоку негде упасть. Однако Константин Бесков, руководивший «Динамо», предпочел в этой игре проверить дублеров. В первом тайме ворота гостей защищал А. Ракитский, во втором — О. Иванов. «Динамо» в той игре все равно крупно победило — 1:5.

Личное знакомство Тулы с великим игроком состоялось в 1981 году. Тогда на нескольких тульских стадионах проходил финал ХVII всесоюзных соревнований на призы клуба «Кожаный мяч», в которых участвовали 24 команды, представлявшие все республики СССР. Лев Иванович приехал на награждение вместе с другими звездами отечественного футбола — Сергеем Сальниковым и Виктором Царевым.

Времена тогда были весьма простые и лояльные. Со всеми гостями, которые вместе с другими болельщиками сидели на трибуне, можно было пообщаться запросто. Они в итоге и оказались в кольце любителей футбола. Раздали автографы, ответили на все интересующие вопросы. Кто-то из тульских фотокорреспондентов успел даже сделать снимки. А вот моды на аватарки еще не было. Так что на память о том приезде остался лишь тот снимок на Центральном стадионе им. 50-летия Ленинского комсомола, что вынесен в начало этой заметки. Его сделал замечательный тульский фотограф Вячеслав Малахов.

Ну, а главным событием дня стало награждение победителей и лауреатов легендарными советскими футболистами. Лев Иванович вручал главный приз капитану команды «Гюмри» из города Ленинакан в Армении Маркару Степаняну. Именно эта команда стала победителем турнира.