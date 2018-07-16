16 июля: Летняя Спартакиада народов СССР в Туле

16 июля 1983 г. на трех тульских стадионах — косогорском, «Металле» и Центральном стадионе им. 50-летия Ленинского комсомола стартовали зональные соревнования VIII Летней Спартакиады народов СССР по футболу.

Турнир был задуман как смотр резервов советского футбола, участвовали в нем футболисты не старше двадцати лет. В советской истории Тула впервые стала местом проведения столь масштабного по меркам страны турнира. Хотя опыт больших соревнований в городе был – до этого Тула была, например, местом проведения всесоюзного финала первенства ГТО.

В Спартакиаде участвовали 17 сборных команд, представлявших 15 союзных республик, Москву и Ленинград. Кроме Тулы зональные турниры проводились также в Иванове и Рязани. Сначала прошли игры в четырех подгруппах, затем по два победителя из каждой подгруппы образовали группы «А» и «Б» по 4 команды в каждой. Победители этих групп оспаривали звание чемпиона Спартакиады народов СССР, вторые в группах — 3-е место, третьи — 5-е место и четвертые — 7-е место. В группе «В» шла борьба за 9—12-е места, в группе «Г» — за 13—17-е.

На предварительном этапе в тульской подгруппе играли сборные Литвы, Белоруссии, Туркмении, Эстонии, Латвии. В турнире группы «В» (кириллицей – вэ»), в Туле играли команды Казахстана, Ленинграда, Туркмении, Узбекистана. В матче за 7-8 места сборная Молдавской ССР победила команды Армении 3:2

Победителем Спартакиады стала сборная из тульской подгруппы – Литовской ССР, победившая в финале команду РСФСР 1:0.

Все матчи в Туле хорошо посещались болельщиками – трибуны были полны не только на главном стадионе города, но и на Косой Горе и «Металле». А среди участников было немало будущих звезд советского футбола. В Литве, например, уже блистал Валдас Иванаускас. В сборной Ленинграда выступали С. Колотовкин С. Дмитриев, отец будущего игрока сборной России П. Нейштетер, в Белорусии – А. Метлицкий, А. Василенко.