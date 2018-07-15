75 лет назад в воздушном бою был ранен легендарный летчик Иван Леонов

15 июля 1943 года летчик Иван Антонович Леонов в районе железной дороги на участке Орел — Поныри получил в воздушном бою тяжелое ранение. То самое, в результате которого ему была ампутирована левая рука. До конца войны Иван Антонович летал с протезом собственной конструкции вместо руки – это единственный в мире боевой летчик, воевавший с ампутированной рукой

В этот день группа советских самолетов возвращалась с задания – аэрофотосъемки вражеских позиций, как вдруг увидели под собой два немецких самолета. Решили атаковать, хоть разведчикам и запрещено было ввязываться в подобные воздушные схватки. Возможно, сказалось общее эмоциональное напряжение – шли тяжелые бои на Курской дуге, а это был уже шестой боевой вылет за сутки. Расплата за мальчишество наступила быстро. Неожиданно на защиту своих вынырнули сверху четыре «Фокке-Вульфа». Самолет Леонова был подбит.

Летчика спасла запруда у старой водяной мельницы – смягчила скорость падения. Иначе даже парашют бы не спас. Неподалеку, метрах в пятистах, приземлился и немец с подбитого самолета.

После этого ранения в госпитале ему ампутировали левую руку и вообще долго еще выбирали осколки из израненного тела. После госпиталя Леонов стал начальником станции наведения самолетов. Но сердце рвалось за штурвал, он научился управлять самолетом одной рукой, двигая дополнительно нужные рычаги плечом.

Правдами и неправдами Иван Антонович добился разрешения летать. Но уже не на истребителе, а на кукурузнике По-2. Впрочем, в годы войны его именовали более уважительно – небесным тихоходом. Машина хоть и с виду не очень грозная, зато незаменимая, может взлетать с любой площадки, и для вражеской авиации малоуязвима. Этот самолет активно использовался в разведке и для связи с партизанами. Леонов первое время переправлял на своем тихоходе почту, а потом вернулся на боевое дежурство – перевозил раненых, доставлял оружие и боеприпасы партизанам. В полевых авиаремонтных мастерских механики сделали ему на левое плечо металлический наплечник с алюминиевой трубкой на шарнире, которая надевалась на рукоятку газа. Так и летал.

Он и после войны, уже в мирных условиях, показал себя настоящим человеком. 63 года душа в душу прожил с женой Ниной Васильевной. Воспитали двух своих дочерей и пятерых усыновленных детей.

Окончил пединститут, работал директором нескольких детских домов, преподавателем в системе профтехобразования.

За уникальный подвиг и участие в воздушных боях с одной рукой летчик Иван Леонов был занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Иван Антонович — почетный гражданин на родине, в Шаблыкинском районе Орловской области и города-героя Тулы, почетный член РОСТО.

В 1996 году «За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» указом президента России ему было присвоено звание Героя Российской Федерации.

В 1999 году на авиационном празднике, посвященном 10-летию Тульского вертолетного полка, Иван Антонович Леонов в качестве второго пилота снова поднял в небо самолет – спортивный Як-52.

Умер Иван Антонович Леонов в Туле на 96-м году жизни в июне этого года – накануне судьбоносного в его биографии дня 22 июня.