17 июля: Самый знаменитый негритенок СССР и тульский театр

17 июля 1933 г. в Москве родился Джеймс Паттерсон — советский офицер-подводник, поэт и прозаик, а еще самый знаменитый негритенок Советского Союза. Тот самый, укачивая которого герой фильма «Цирк» говорил: «Рожайте себе на здоровье, сколько хотите: черненьких, беленьких, красненьких, хоть голубых, хоть розовых в полосочку, хоть серых в яблочках, пожалуйста»! В финальной сцене маленького Джима передавали с рук на руки зрители, представляющие многочисленные народы СССР и пели ему колыбельную.

Джеймс родился в семье чернокожего диктора радио Ллойда Паттерсона, приехавшего в Россию из Америки, и его жены – театральной художницы Веры Араловой.

В начале войны Ллойд Паттерсон был контужен в Москве во время бомбежки, а позже вместе с семьей эвакуировался в Комсомольск-на-Амуре. После того как немцев отогнали от Москвы Вера Аралова с детьми вернулась домой, но мужа так и не дождалась. Он тяжело заболел тифом и был похоронен чужими людьми. Семья даже не узнала, где его могила.

Джеймс вместе с братьями Ллойдом и Томом с 1941 до 1943 года воспитывался в детском доме на Урале в селе Кашино под Свердловском. И только в 1944-м они вернулись к матери.

Вера Ипполитовна Аралова-Паттерсон в это время работала в тульском драматическом театре, который тогда располагался в здании нынешней филармонии.

Она оформила несколько спектаклей в этот период: «Фельдмаршал Суворов», «Месяц в деревне», «Лев Гурыч Синичкин». Но поскольку Аралова-Паттерсон жила в Туле, значит, вместе с ней были и ее дети, в том числе и маленький Джим.

По всей видимости, именно из Тулы Джим уехал в Рижское нахимовское училище, куда его определила мать, не в силах одна на свою театральную зарплату тянуть сразу трех детей

В 1947 году Джим вступил в ВЛКСМ, и стал показательным курсантом, о котором непременно упоминали все журналисты, писавшие об училище. Была у Паттерсона и еще одна мама. Своим сыном часто называла его Любовь Орлова, не имевшая собственных детей. Да и Джим в интервью несколько раз тоже именовал Любовь Петровну киномамой. Кстати, свой сольный концерт в Туле Любовь Орлова впервые дала в 1952 году как раз на сцене театра.

Ну а сам Джим Паттерсон приезжал в Тулу в конце восьмидесятых годов – пытался найти какие-то документы или свидетельства, относящиеся к тульскому периоду жизни их семьи. Увы, не сохранилось ничего.

В 1994 году Джеймс Ллойдович Паттерсон эмигрировал в США, и дальнейшая его судьба неизвестна.