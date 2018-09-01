1 сентября: тульский политех открыли вопреки воле обкома партии

1 сентября 1963 года начались занятия в Тульском политехническом институте, который был создан в результате объединения механического и горного институтов.

Механический институт открылся в Туле еще до войны – в 1930 году. Горный имел существенно меньшую историю; он был организован в 1953 году для обеспечения потребности Подмосковного угольного бассейна в квалифицированных горных инженерах. Но уже в конце пятидесятых годов в Министерстве высшего и среднего специального образования РСФСР родилась идея объединения двух вузов. Когда она начала приобретать реальную силу, тульский обком КПСС выступил категорически против, посчитав, что создание политехнического института нецелесообразно: по профилю подготовки специалистов механический институт является институтом закрытого типа и имеет свою специфику, совершенно не связанную с подготовкой специалистов в горном институте.

Однако главная причина была вовсе не в этом. Дело в том, что Горный институт курировался Министерством угольной промышленности, располагавшим если не неограниченным, то, во всяком случае, значительными финансовыми возможностями. Так в 1961 году на капитальное строительство Горному институту был выделен 1 миллион рублей. В обкоме резонно опасались, что при объединении институтов финансирование незаконченных объектов строительства по линии угольной промышленности будет тут же прекращено и перейдет в ведение министерства высшего и среднего специального образования РСФСР, у которого особо рассчитывать не на что. Оно и так отказывалось финансировать новое строительство институтов в Туле, а уж при слиянии тем более вряд ли найдет лишние деньги.

Вероятно, эти доводы наверху посчитали резонными, и на некоторое время идею слияния отложили. Однако 19 июля 1963 г. вышло постановление Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР об образовании Тульского политехнического института. И уже 1 сентября политех начал отсчет своей истории.