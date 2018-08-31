31 августа: Задержание банды грабителей

31 августа 1958 года на Косой Горе были арестованы бандиты, которые целый месяц терроризировали всю округу. Только за август бандиты совершили в Туле и ее окрестностях 11 нападений, ограбив 18 человек. При этом грабежи сопровождались угрозами холодным оружием, избиением людей. Неизвестно, сколько бы все тянулось, если бы одно из нападений не закончилось убийством.

Вообще бандиты специализировались в основном на наручных часах, которые под угрозами ножей отнимали у прохожих. Главарь преступников хвастливо и называл себя часовых дел мастером. А началось все в начале августа того года, когда двоим будущим членам банды, а тогда всего лишь собутыльникам, надо было найти денег на выпивку. На Косой Горе на тихой улице встретилась девушка, у которой отняли часы, а деньги пропили. Понравилось. До того эта парочка специализировалась на более мелких преступлениях – краже стройматериалов со строек. Но часы оказались куда более прибыльным бизнесом. Тем более, что практически сразу же нашелся человек, который с удовольствием скупал краденые вещи.

Вскоре на очередной пьянке в Платоновском лесу познакомились еще с двумя единомышленниками, и в тот же вечер напали на водителя остановившейся у дороги легковой машины. Шофера избили до полусмерти и ограбили, машину покурочили.

О моральном облике этой компании говорит вот такой факт. Один из членов сообщества продал снятый с прохожего пиджак за 150 рублей родной матери, сказав, что купил его на базаре. На какие благотворительные цели пошла эта сумма, думается, разъяснять не стоит.

В тот роковой день 31 августа преступники вошли в раж. Они уже сняли за вечер на Косой Горе шесть наручных часов и плащ с девушки, также на продажу. В этот момент на свою беду с ними встретился командированный из Москвы молодой рабочий, приехавший на металлургический завод для монтажа технологического оборудования. В ходе перепалки один из преступников подошел сзади и пырнул ножом. Это был тот самый подельник, с которым когда-то познакомились в Платоновском лесу и подговоривший на избиение шофера. Его искали дольше всех, и арестовали только через месяц. Большинство остальных преступников были местные, и их обнаружили достаточно быстро.

Судили налетчиков показательным судом уже в январе следующего года, при всем честном народе. Искреннее возмущение у всех присутствовавших вызвали адвокаты, пытавшиеся доказать, что преступники стали всего лишь жертвами обстоятельств.

Суд также не внял этим доводам. Трем членам банды определили срок в 20 лет отбытия наказания, двум дали по 15, и одному, несовершеннолетнему, который в основном стоял на атасе, – 5. Бандит, нанесший смертельный удар, получил высшую меру наказания – расстрел.

Также для удовлетворения иска потерпевших было принято решение конфисковать имущество осужденных.

Туляки встретили приговор с пониманием: либерализм в отношении преступников ничем не оправдан, они не должны уходить от правосудия. В общем, вор должен сидеть в тюрьме.