2 сентября: бесплатный чай и кусок хлеба страдальцам-труженикам

2 сентября 1908 года городской голова А. Любомудров от имени городского управления обратился к жителям Тулы с просьбой оказать помощь нуждающемуся бедному населению.

В видах предохранения здоровья бедного, остающегося нередко без заработка населения г. Тулы городским управлением при городских ночлежных домах организовывалась бесплатная раздача чая для ночлежников. Великим было бы подспорьем, – говорилось в разосланном за подписью городского головы письме, – в деле поддержки больных людей было бы давать с чаем и по куску хлеба. «Ввиду чего городское управление и обращается как к хлебопекам, так и вообще ко всем, сердцам коих близка печаль страдальца-труженика, оказать посильную помощь в этом деле». Помощь продуктами направлялась в городские ночлежные дома, а деньгами – в городскую управу.