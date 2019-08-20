20 августа: жителям Тулы запретили иметь коров в домашнем хозяйстве

20 августа 1959 г. вышло постановление бюро ЦК КПСС по РСФСР о запрещении содержания скота в личной собственности граждан, проживающих в городах и рабочих поселках.

Тульский горком КПСС и горисполком разъяснили через животноводческие хозяйства и в индивидуальном порядке всем владельцам скота Указ президиума ВС РСФСР и решение исполкома области и тульского горсовета депутатов трудящихся. К разъяснению всей нужности и полезности этих документов были привлечены зоотехнические, ветеринарные и прочие работники города.

По данным областного статуправления на 1 января 1959 года в г. Туле числилось: крупного рогатого скота – 1 359 голов, в том числе коров – 1 267; свиней – 1 861, овец и коз – 104.

Покупку коров и телок у населения Тулы, пригодных к воспроизводству, произвели в основном совхозы.

На состояние на 1 ноября 1959 г. у отдельных граждан Тулы оставалось еще около 50 коров. Эти граждане обратились в центральные и местные партийные и советские органы с просьбой оставить у них коров в связи с их тяжелым материальным положением (многодетные, с одним низкооплачиваемых работником в семье). То есть через сорок с лишним лет советской власти только руководящие органы коммунистической партии большевиков могли решать – кому можно иметь корову в домашнем хозяйстве, чтобы выживать, а кому нет.