21 августа: подбит танк будущего великого клоуна Михаил Шуйдина

21 августа 1944 г. во встречном танковом бою подбит танк Михаила Ивановича Шуйдина, уроженца Щекинского района Тульской области.

С началом войны Михаил Иванович был направлен на Подольский 187-й завод в качестве слесаря-лекальщика. В мае 1942 год призван в РККА, зачислен в Горьковское танковое училищ, после окончания которого с отличием в звании лейтенанта направлен в 35-ю гвардейскую танковую бригаду 3-го гвардейского Сталинградского механизированного корпуса. Участвовал в операции «Кольцо» по окружению 6-й армии Паулюса, затем в боях за Ростов-на-Дону и Матвеев Курган, в которых корпус понес большие потери.

11 апреля 1943 года назначен на должность командира танка Т-34−76 во 2-й батальон 35-й гвардейской танковой бригады. В июле 1943 года участвовал в завершающей стадии Курской битвы — Белгородско-Харьковской наступательной операции. 17 августа 1943 года танкисты 3-го гвардейского корпуса наносили контрудар во фланг наступающих немецких войск. 19 августа в районе Сухого Яра Михаил Шуйдин при выполнении разведки вместе с экипажами лейтенантов Грищенко, Утешова и Давиденко, попал под артиллерийский огонь и столкнулся с немецкими танками PzKpfw IV. При этом советские танкисты уничтожили два немецких танка и одно противотанковое орудие.

Особенно отличился при освобождении украинской деревни Удовиченки (Зеньковский район, Полтавская область).

Из наградного листа: …тов. Шуйдин отлично руководил экипажем своего танка, неоднократно смело и решительно водил его в атаку на врага, в результате чего его экипажем было уничтожено 2 орудия ПТО, 3 станковых пулемёта с их расчётами и до 2 взводов вражеской пехоты. В этом же бою лично тов. Шуйдиным было уничтожено одно орудие ПТО, один шестиствольный миномёт, 2 автомашины с боеприпасами и до 20 гитлеровцев.

За этот эпизод Шуйдин был удостоен ордена Красной Звезды, который вручил ему в сентябре 1943 года комбриг Асланов.

14 апреля 1944 года назначен командиром танкового взвода «Шерман»

Гвардии старший лейтенант М. И. Шуйдин участвовал в освобождении Левобережной Украины и форсирование Днепра в районе Канева, затем — в операции «Багратион». 23 июня 1944 года — в дату начала операции «Багратион» — присвоено воинское звание гвардии старший лейтенант.

Был представлен командованием к званию Героя Советского Союза, но решением командующего бронетанковыми и механизированными войсками 1-го Прибалтийского фронта генерал-лейтенанта танковых войск К. В. Скорнякова звание Героя было заменено на орден Красного Знамени.

Из представления к званию Героя Советского Союза:

За период боевых действий с 23.06 по 21.08.1944 года командир танкового взвода тов. Шуйдин М. И. показал образцы мужества и геройства в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Он проявил исключительное умение и храбрость при форсировании р. Березина, танками своего взвода первый ворвался и мастерски выиграл бой за г. Сморгонь и город Вильно. Смело и тактически грамотно неоднократно действовал в разведке, доставлял командованию ценные сведения о противнике. Лично сам и с танками своего взвода тов. Шуйдин уничтожил: 4 танка, 2 самоходные пушки, в том числе самоходное орудие «артштурм», 7 автомашин, 70 солдат и офицеров противника, взял в плен 20 немецких автоматчиков.

В бою 21 августа Михаил Иванович получил очень сильные ожоги, выжил чудом, долго лежал в госпитале. Из-за этого перед каждым выступлением надевал белые перчатки, а лицо скрывал под толстым слоем грима.

После войны восстановился в цирковом училище. Но продолжать занятия на акробатическом отделении, осваивать специальность турниста из-за обожженных рук уже не мог. И тогда он решил попробоваться в группе знаменитого клоуна Карандаша, где и произошла их историческая встреча с Юрием Никулиным,

О причинах расставания с Михаилом Румянцевым — Карандашом Юрий Никулин вспоминал так:

«Несколько раз Миша просил Карандаша посодействовать, чтобы в главке скорее решили вопрос о его тарификации. Миша по-прежнему получал ставку ученика, и жилось ему тяжело. Михаил Николаевич тянул с решением этого вопроса, хотя вполне мог бы помочь. И, как говорится, нашла коса на камень. Миша однажды заявил Карандашу, что если вопрос о ставке затянется, то он вынужден будет от него уйти. Сказал в тот момент, когда Михаил Николаевич сидел в своей гардеробной в дурном расположении духа.

— Ну и подавайте заявление об уходе, — резко ответил он Мише.

Я сидел в гардеробной у Карандаша, когда Миша принес свое заявление.

— Чудненько, — сказал Михаил Николаевич, положив заявление на стол.

Когда Миша вышел из комнаты, он, нервно потирая руки, обратился ко мне:

— Ничего, Никулин, мы найдем другого партнера.

Весь вспотев от волнения и зажавшись, я с трудом выдавил:

— Михаил Николаевич, если Миша… то и я тоже.

— Что? Что тоже?! — удивленно подняв брови, спросил Михаил Николаевич.

— Уйду…

— Ну и, пожалуйста, уходите… — вскипел Карандаш. — Пишите заявление.

Так я и сделал.

Карандаша наши заявления расстроили, но расстались мы с ним все-таки спокойнее, чем его прошлые партнеры…»

Это при том, что, как известно, в жизни Никулин и Шуйдин совсем не дружили. Но зато стали великим цирковым дуэтом, самой знаменитой клоунской парой СССР.