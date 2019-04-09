9 апреля: здание Дворянского собрания в Туле признали памятником архитектуры

9 апреля 1969 г. взято на учет как памятник архитектуры здание Дворянского собрания, известное многим поколениям туляков как Дом офицеров, а сразу после революции — клуб «Интернационал» и даже Дом музыки.

Первоначально проект здания был разработан архитектором А. Федосеевым, но воплощен в жизнь был значительно позже, в сильно упрощенном виде по сравнению с первоначальным замыслом.

В своей истории этот дом каких только знаменитостей не видел — И. Козловский, Г. Уланова, М. Ростропович, Д. Ойстрах, джаз Л. Утесова, музицировал оркестр Николая Белобородова, здесь давали банкет в честь приезда Л. Брежнева. Говорят, и Шаляпин пел. Здесь начинался творческий путь и хора Михайловского.

Но из всех событий, происходивших в Доме офицеров, мемориальными табличками отмечены лишь немногие — в частности, выступление на митингах всесоюзного старосты Михаила Калинина, а также поэтов Николая Асеева и Владимира Маяковского. Причем имя Асеева даже не значилось тогда в афишах — Владимир Владимирович просто пригласил его с собой за компанию. И тут волей-неволей приходят дурацкие вопросы – чем поэт Асеев настолько превосходит джаз Утесова или Галину Уланову, если он отмечен памятной табличкой, а многие действительно любимые народом люди – нет.

В 1914 году во время визита в Тулу в здании Дворянского собрания был император Николай II. Зал по случаю его приезда был «роскошно убран тропическими растениями и цветами». На улице перед зданием собрания выстроены учащиеся, участвующие в добровольной дружине Красного Креста, переноске раненых, а на лестнице стояли ученики дворянского пансион-приюта. Основной целью его визита было посещение находящегося здесь госпиталя для офицеров и солдат, вместе с которыми, а также со всем персоналом офицерского лазарета он сфотографировался на память. Одного из тяжелораненых принесли для встречи с императором прямо на постели.

В июле 1919 года в бывшем Дворянском собрании проходила общегородская конференция работниц, на которой о задачах женщины в Советской России рассказала представительница московских работниц, а также заведующая Женотделом ЦК РКП(б) тов. Инесса Арманд. Та самая, добрая приятельница Ленина. Но ее мемориальной таблички тоже не удостоили.