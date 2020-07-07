7 июля: тулякам показали, как надо ковать свое счастье

7 июля 1925 года в тульском кинотеатре «Форум» (сейчас это «Родина») начали показывать один из самых дорогих в истории немого кино фильм, снятый по мотивам арабских сказок «Багдадский вор».

В тульской рекламе об этом фильме сообщалось, что это «восточная сказка в 11 частях» и что «картина иллюстрируется салонным оркестром». Зал на всех сеансах был заполнен до отказа, тулякам это кино нравилось.

Несмотря на то, что этот фильм был снят в 1924 году, нынешнему поколению зрителей он отчасти знаком – знаменитый диснеевский мультфильм «Аладдин» более чем наполовину повторяет сюжет «Багдадского вора».

Главную роль в фильме исполнил один из самых звездных актеров немого кино Дуглас Фэрбенкс – основатель и первый президент Американской академии киноискусства. Простой багдадский вор (Дуглас Фэрбенкс), влюбившийся в дочь Халифа сумел увести ее у самых завидных женихов Азии. Для этого он сначала переоделся принцем, потом был разоблачен, но, в конце концов, добился своего, раздобыв величайшее сокровище мира и улетев с возлюбленной – на чем?

Правильно.

На ковре-самолете.

«Кто из нас не строит воздушных замков? – рассказывал идею фильма сам Дуглас Фэрбенкс. – Но никому никогда не может прийти в голову, что воздушные замки могут превратиться в действительность. Я хотел вдохнуть в эту картину то нереальное, несбыточное, фантастическое, что так чарует нас в сказках «Тысячи и одной ночи». Мой фильм — это сказка для взрослых, и главной ее идеей является девиз „Сам создавай свое счастье“».

На съемки фильма была потрачена умопомрачительная сумма для немого кино, да еще по меркам столетней давности, сумма – два миллиона долларов! На киностудии построили огромный арабский город с гигантскими разъезжающимися воротами, а также с рынком, площадью, мечетью, роскошным дворцом великого султана, лавками и многочисленными домами граждан Багдада. Не говоря уже об огромной массовке, и невероятном количестве дрессированных зверей.

Впоследствии были сняты несколько ремейков этого фильма, самый известный из которых – одноименный фильм 1940 года. Аллюзии на разные эпизоды и сюжетные линии оригинального фильма кинокритики видят в самых разных произведениях мирового кино – «Книга джунглей» (с помощью украденной у уличного фокусника веревки герой удирает от стражников, вскарабкавшись по ней на высокую стену), диснеевский «Геркулес» (крылатый конь, на котором прошедший испытания заколдованной пещеры вор летит спасать свою возлюбленную), советский «Садко» (путешествие в морское царство). Да что там – и старик Хоттабыч с Волькой-ибн-Алешей полетал на ковре-самолете, хотя именно этот эпизод все же был взят из повести Л. Лагина.

В прокате этот фильм с трудом окупил расходы, уж слишком космические деньги в него вложили, зато вошел в историю. В 1996 году «Багдадский вор» образца 1924 года, как имеющий большое художественное значение, был внесен в Национальный реестр фильмов США. Самое удивительное в этой истории то, что невероятно дорогущая лента уже на следующий год попала в прокат РСФСР. Это сравнимо, пожалуй, с тем, как если бы вдруг «Челюсти» или «Кинг-Конг» начали показывать в Туле через неделю после премьеры на родине.