6 июля: в Тулу из Италии приехала внучка Льва Толстого

6 июля 1975 г. в Ясную Поляну приезжала проживающая в Италии Татьяна Сухотина-Альбертини. Татьяна Михайловна – внучка Л. Н. Толстого, единственная дочь старшей дочери писателя Татьяны Львовны Сухотиной-Толстой. В связи с чем в семье ее шутливо называли Татьяной Татьяновной. В 1975 году она прибыла в СССР еще 1 июля по приглашению Министерства культуры.

Побывать на родине была давняя мечта ее матери. На протяжении всей жизни Татьяна Львовна поддерживала связь с работниками музея, время от времени писала им, и не оставляла мысль о поездке на родину. Вот только желание это осталось неосуществленным.

Любимая дочь Толстого Татьяна Львовна, создатель и директор музея отца в Хамовниках, художница и наследница идей Льва Николаевича, в 1925 году выехала в командировку с 20-летней дочерью Таней Сухотиной в Европу читать лекции об отце. Им устроили триумфальный прием. Т.Л. Сухотина-Толстая создала в Париже Академию искусств, чтобы помочь русским художникам-эмигрантам, оказавшимся на чужбине без знакомств и средств к существованию.

Первые годы их жизни за рубежом прошли во Франции. «Татьяна Татьяновна», мечтавшая о карьере актрисы, была принята в театральную труппу. В 1930 году она вышла замуж за итальянского юриста и предпринимателя Леонардо Альбертини и переехала в Рим.

Леонардо-Джузеппе Альбертини, родился в 1903 году, был очень богат. Их с Татьяной свадьба состоялась 8 октября 1930 года. Молодожены поселились в Риме, неподалеку от парка «Вилла Боргезе», где высокие сосны ей напоминали яснополянский пейзаж. От этого брака у них родилось четверо детей. Т.М. была счастлива в браке, они с мужем прожили полвека. Альбертини умер в Риме 17 октября 1980 года.

Татьяна Михайловна тоже мечтала о поездке в СССР, но была приглашена лишь после того, как передала в дар родине большой архив дочери писателя Татьяны Львовны. Это были 700 писем И. Е. Репина, Ф. И. Шаляпина, А. И. Куприна, И. А.Бунина, Марины Цветаевой, Н. Н. Ге, В. Г. Черткова, Н. Н. Гусева и других известных людей начала ХХ века, письма членов семьи Л. Н. Толстого. А также рукописи книг Татьяны Львовны «Детство Тани Толстой», «Отрочество Тани Толстой» и «Рассказы о Льве Толстом». Последним она выполняла давнее желание матери – опубликовать это только в России. Все эти материалы поступили в Государственный литературный музей им. Л. Н. Толстого в Москве.

Интересно, что в советской прессе ее называли только одной частью фамилии – Альбертини, опуская Сухотину.

6 июля вместе со своим сыном Татьяна Михайловна приезжала в Ясную Поляну, где семьдесят лет назад родилась на том самом кожаном диване, на котором увидел свет ее великий дед, где провела детские годы. В памяти, конечно же, всплывали эпизоды, связанные с Толстым и его окружением, которыми она ностальгически делилась воспоминаниями с сотрудниками музея-усадьбы.

Познакомилась внучка писателя и с Тулой, побывала возле памятника своему деду.

Татьяна Михайловна Сухотина-Альбертини была президентом общества Servizio Sociale Internazionale и итальянского филиала Толстовского фонда. Написала несколько книг воспоминаний: «Моя мать», «Моя бабушка», «Толстой и детство». Умерла в 1996 году.

На фото: Татьяна Михайловна Альбертини в Ясной Поляне в 1975 году.