8 августа: на груди мертвого графа Бобринского нашли женскую косу

8 августа 1920 г. газета «Деревенская коммуна» сообщила о том, как раскурочили усыпальницу Бобринских.

«Ввиду разгрома с целью ограбления гробниц графов Бобринских в мавзолее при селе Бобриках Епифанского уезда решено тела предать земле, а здание обратить в музей. Особый комитет из представителей Исполкома, Укомпарта, Наробраза и местных рабочих вскрыл гробницу сына Екатерины Второй и Орлова, графа Алексея Григорьевича Бобринского, ее внуков Павла и Алексея и других Бобринских в числе 10. Тела оказались истлевшими, за исключением набальзамированного графа Павла Алексеевича Бобринского… тело которого сохранилось великолепно, и даже лицо не изменило своих первоначальных красок. На груди у него оказалась женская коса золотого цвета, завернутая в шелк. Некоторые вещи, имеющие ценность, взяли из гробницы и передали в Епифанский музей. Все тела похоронены в общей могиле».