11 декабря: После рассказа Солженицына началось возрождение Куликова поля

11 декабря – 100 лет со дня рождения писателя, лауреата Нобелевской премии Александра Солженицына. Непосредственно в Туле Александр Исаевич не бывал, но в 1963 году, будучи рязанским учителем, совершил велопутешествие по Тульскому краю, заезжал на Куликово поле и в Ясную Поляну.

В истории русской литературы, наверное, лишь два классика удостоились столь яростных споров о своем творчестве. И оба они – Нобелевские лауреаты: Михаил Шолохов и Александр Солженицын. О Шолохове спорили и зачем-то до сих пор спорят, сам ли он писал «Тихий Дон», хотя ответ на этот вопрос очевиден – достаточно беспристрастным взглядом перечитать другие его произведения. Ту же «Поднятую целину», например, весьма антисоветскую – не зря автор в финале поубивал всех, кого считал чужими для села.

Идею заимствования чужого текста для «Тихого Дона» активно поддерживал и Солженицын, проникшийся однажды озвученной ему версией о краже Шолоховым романа Федора Крюкова. Что, в общем-то, отчасти отвечает на вопрос, почему солженицынские произведения и по сей день вызывают яростные споры. Об этом недавно говорила на своей лекции в Ясной Поляне и биограф писателя Людмила Сараскина – когда Солженицын писал свои главные произведения, в частности, «Архипелаг ГУЛАГ», он не мог пользоваться никакими другими источниками, кроме чьих-то устных рассказов и выводов. Отсюда и потрясающие воображение цифры жертв того времени. Устное творчество и мышление вообще склонно к преувеличению. На что, например, любит указывать в своей публицистике самый брутальный писатель современности Захар Прилепин.

Поэтому для каждого Александр Солженицын – разный. Для кого-то это иуда, предавший родину тем, что его выслали на запад. Более продвинутые читатели вспомнят, конечно, страдающего мессианством Сим Симыча Карнавалова из антиутопии Войновича «Москва 2042». А для кого-то Александр Солженицын – большой писатель, не пошедший на компромиссы с властью. Не только, между прочим, с советской, но и с ельцинской. В 1998 году Александр Исаевич отказался от ордена Святого апостола Андрея Первозванного: «От верховной власти, доведшей Россию до нынешнего гибельного состояния, я принять награду не могу».

Случай, чтобы деятель искусства не принял бы от власти награду или звание – для современной России уникальный. Андрей Макаревич, например, нынешний оппозиционер «режима», в том же 1999 году орден Почета от государства принял. А в 2003-м – орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, врученный в связи с 50-летием. Макаревич тут не из желания противопоставить, или лишний раз подколоть, он уже тоже все, что мог сделал и спел. Просто у него сегодня тоже юбилей – 65.

Каждый будет по своему прав. Ведь для того, чтобы остаться собой, прожить жизнь так, как тебе отмерила судьба, и делая лишь то, что считаешь главным для себя, нельзя угодить всем. И в такой жизни врагов наживешь не меньше, чем друзей.

Солженицын, между прочим, вернулся на родину в те лихие времена, когда многие мечтали свалить отсюда подальше.

В Туле Александр Исаевич никогда не был, но Тульский край отчасти присутствует в некоторых его произведениях. В романе «Март 17-го» «Красного колеса» он упоминает трассу Тула – Алексин. А в последней своей крупной работе «200 лет вместе» пишет о событиях в Туле, по всей видимости, 21 октября 1905 года, квалифицируя их как еврейский погром. Что верно лишь отчасти.

Есть у него и еще одно важное для Тульского края произведение – «Захар-Калита». Рассказ, написанный под впечатлением от велосипедной поездки, совершенной в 1963 году, по маршруту Рязань – Михайлов – Ясная Поляна – Епифань – Куликово поле – Рязань. В центре сюжета здесь – посещение Куликова Поля и встреча со «здешним охранителем» Захаром Дмитричем. Захар Дмитриевич Федоров – реальный человек, он тогда работал за 27 рублей в месяц сторожем на Красном холме. Охранять приходилось в основном памятник-колонну, на которой редкие приезжие норовили оставить свои автографы. Храм Сергия Радонежского давно уже стоял в запустении.

В начале рассказа автор предполагает, что Захар Дмитрич «в колхозе работать не хочет, вот должностишку и нашёл, загорать». Однако потом его отношение к герою меняется. В смотрителе Куликова поля он уже видит мужа, «которому и довелось хранить нашу славу». Этот не потащит обшивку с купола «по хозяйству». Он здесь не просто смотритель, а как бы Дух этого поля, Хозяин. Это его край, его поле.

О битве на Куликовом поле Солженицын также пишет с большим почтением, во что, конечно, те, кто причисляет автора к предателям родины, поверить могут с трудом. Но, как правило, люди, навешивающие ярлыки, редко читают что-то большее, чем заголовки произведений и пару-тройку написанных простым языком абзацев их единомышленников.

«…Битва эта по Четырнадцатому веку досталась русскому телу и русскому духу дороже, чем Бородино по Девятнадцатому. Таких битв не на одних нас, а на всю Европу в полтысячи лет выпадала одна. Эта битва была не княжеств, не государственных армий — битва материков».

«Захар-Калита» — последний напечатанный в СССР рассказ Александра Солженицына. Он был опубликован в первом номере за 1966 год журнала «Новый мир». После чего была бурная реакция со стороны читателей – их потрясло то катастрофическое запустение, в котором оказалось одно из главных мест русской государственности — Куликово поле.

Уже в конце марта того же года на имя первого секретаря тульского обкома Ивана Юнака пришло письмо из Ленинградского дома ученых имени М. Горького.

«Глубокоуважаемый Иван Харитонович!

Дирекция и Военно-историческая секция дома ученых имени М. Горького АН СССР 28 февраля с.г. заслушали доклад доктора физико-математических наук профессора Петра Михайловича Горшкова «О памятниках русской славы на Куликовом поле» (к 585-летию).

В ходе выступлений по этому докладу было заслушано сообщение о рассказе писателя Александра Исаевича Солженицына «Захар-Калита», напечатанном в журнале «Новый мир» №1 – 1966 г. стр. 68-76.

Профессор П. М. Горшков четыре раза посетил Куликово поле, последний раз был на поле в 1965 году, а также посетил путь бегства Мамаева полчища к р. Птань и р. Красивая Меча, посетил старый город Рязань на берегу р. Ока, разрушенный монголами, и город Козельск, построенный на развалинах разрушенного монголами Козельска, в течение семи дней сопротивлявшегося полчищам Батыя.

Писатель А. И. Солженицын посетил Куликово поле два года тому назад.

При посещении Куликова поля профессор П. М. Горшков и писатель А. И Солженицын видели одно и то же: разрушаются памятники русской славы на месте битвы с монголами и не видно здесь забот об их сохранении и восстановлении».

Профессор Петр Михайлович Горшков – старой еще научной школы, как ученый сформировался до революции. В 1915 году он избирался секретарем Русского астрономического общества. А кроме того принимал участие в исторических экспедициях, выступал с докладами на Военно-исторической секции Ленинградского дома ученых. Мнение новой литературной звезды Александра Солженицына, еще не попавшего в опалу, также звучало тогда довольно весомо.

Вот с того года ситуация на Куликовом поле и стала меняться, его начали обустраивать как будущий музейный комплекс. Наверное, рано или поздно это случилось бы и без Солженицына. Но история распорядилась так, что именно он первым в стране публично обратил внимание общественности на бедственное положение одного из главных ратных полей России.

В феврале 1974 года Солженицына за антисоветскую деятельность арестовали, обвинили в измене Родине, после чего лишили советского гражданства и выслали из СССР. Номера журналов с его произведениями, в том числе и «Захаром-Калитой» были изъяты из библиотек и уничтожены.

В 1990 году, еще при власти КПСС, Александр Исаевич был восстановлен в советском гражданстве, а потом удостоен Государственной премии РСФСР за «Архипелаг ГУЛАГ». Как же переменчивы были партийные вкусы! Ведь и «Один день Ивана Денисовича» выдвигался на Ленинскую премию, которую потом зарубил Хрущев.

Вместе с семьей писатель вернулся на родину 27 мая 1994 года. В 1997 году он был избран действительным членом Российской академии наук.

Был категоричен в отношении западной любви к России. В апреле 2006 года, отвечая на вопросы газеты «Московские новости», Солженицын заявил: «НАТО методически и настойчиво развивает свой военный аппарат — на Восток Европы и в континентальный охват России с Юга. Тут и открытая материальная и идеологическая поддержка „цветных“ революций, и парадоксальное внедрение Северо-атлантических интересов в Центральную Азию. Всё это не оставляет сомнений, что готовится полное окружение России, а затем потеря ею суверенитета».

В 2007 году Александр Исаевич был награжден Государственной премией Российской Федерации за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности.

12 июня 2007 года президент В. Путин посетил Солженицына и поздравил его с присуждением Государственной премии.

Скончался 3 августа 2008 года на 90-м году жизни от острой сердечной недостаточности.

По словам Людмилы Сараскиной, Солженицын не раз говорил, что он не диссидент, а писатель, и никем иным себя не чувствовал. Он оставил весьма внушительное литературное наследие. Конечно, можно спорить о необходимости включать в школьную программу «Архипелаг ГУЛАГ». Для современного нечитающего школьника одолеть аж три внушительных тома – это скорее внушить отторжение к автору на всю оставшуюся жизнь. Наверное, «Одного дня» было бы более, чем достаточно. Не заводит уже «Ленин в Цюрихе», от чтения которого случился бы сердечный удар у среднестатистического советского читателя. Но это не ставит под сомнение качество написанной Солженицыным прозы. Ведь что бы там ни говорили его ненавистники, главное в ней – любовь к той родине, где он родился, и куда вернулся. Не к СССР, правда, а к России.

Владимир Путин говорил, что при всех встречах с Солженицыным он «каждый раз был поражен, насколько Солженицын — органичный и убежденный государственник. Он мог выступать против существующего режима, быть несогласным с властью, но государство было для него константой».