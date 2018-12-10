10 декабря: честные и благородные тульские девушки

10 декабря 1958 г. областная газета «Коммунар» рассказала о рядовой, в общем-то, для того времени честности.

«В дежурную комнату первого отделения милиции Тулы вошли три молодые девушки: Маргарита Дерптова, Надежда Квасникова и Зинаида Рудомазина. Передавая дежурному находку – 500 рублей, они объяснили:

– Нашли в Центральном универмаге. Как бы их вернуть потерявшему?

Минут через тридцать после ухода девушек в отделение явилась гражданка Д. И. Смышляева. Она заявила об утере денег в магазине универмага.

Находка была возвращена владельцу. С благодарностью принимая деньги, женщина сказала:

– Спасибо, большое спасибо девушкам! Они поступили честно и благородно».