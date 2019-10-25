25 октября:в Туле прошло обследование пассажирских потоков городского транспорта

25 октября 1989 г. в Туле проводилось всестороннее обследование пассажирских потоков на всех видах городского транспорта.

В этот день с утра специально подготовленные к переписи пассажиров счетчики – шесть тысяч учащихся и студентов – заняли свои места в салонах трамваев, троллейбусов и автобусов внутригородских линий. Они фиксировали время и место посадки каждого пассажира, количество сошедших на той или иной остановке. Перепись началась рано утром, в половине шестого, и закончилась ночью, с уходом в парк последней машины.

Так была получена полная картина обычного рабочего дня городского транспорта.

Подобная перепись проводилась примерно каждые пять лет. За это время в городе появлялись новые жилые массивы, предприятия, сдавались магистрали, в связи с чем существенно менялась загруженность транспорта. Выявить все эти изменения и помогало обследование.

Затем в течение полугода полученные данные обрабатывались и представлялись в Тульский горисполком, давались научно обоснованные рекомендации по организации движения транспорта. Например, по целесообразности открытия новых маршрутов, корректировке графиков выпуска на линии дополнительных машин. Что, впрочем, не оказывало никакого влияния на страшно переполненный в час пик городской транспорт.