14 февраля: история про одинаковые тульские чемоданы

14 февраля 1960 г. «Коммунар» опубликовал заметку о чужом чемодане. Причем, завязкой этой истории была следующая обличительная фраза: газета «нередко печатает сообщения о благородных поступках советских людей, разыскивающих хозяев различных находок (вещей, денег). И каждый раз находки возвращались тем, кому они принадлежали. В этом, конечно, нет ничего удивительного: такова норма взаимоотношений наших людей. Но бывают и другие случаи...»

И вот тут началась детективная история о другом случае.

В редакцию зашла К. И. Сычева, бухгалтер леспромхоза из Карелии. Она рассказала, что 9 февраля приехала в Тулу на автобусе Москва – Харьков. Сходила с автобуса, когда было темно, и не заметила, что обменялась чемоданами с неизвестным гражданином (чемоданы оказались одинаковыми), сошедшим также в Туле.

Три дня ждала К. И. Сивачева – не принесет ли неизвестный гражданин ее чемодан в милицию, и не дождалась. А его чемодан Сычева сдала в первое отделение милиции г. Тулы. В чемодане среди других вещей (туфли с калошами, сапожные колодки, гвозди, молоток, рашпиль, электрический звонок), была коробочка с лекарством, а на ней надпись «Якунин».

По-видимому, – резюмировала редакция, – Якунин забыл о своем чемодане, как забыл и о своем долге – возвратить случайно попавший в его руки чемодан Сычевой. А Сычева ждет…

Пафос возмущения журналистов и читателей был вполне понятен – советские люди так не поступают.

Однако на второй день после публикации в первое отделение милиции Тулы явился житель г. Щекина П. И. Якунин. Тот самый. Он рассказал, что, выходя из автобуса Москва – Харьков в г. Щекине, взял вместе с другими своими вещами и чемодан, в котором вез сапожный инструмент. Первые дни инструмент был не нужен и никто чемодан не вскрывал. Только прочитав заметку в газете, П. И. Якунин решил проверить, не произошло ли ошибки с его чемоданом. Открыв его, он обнаружил чужие вещи.

На следующий день Якунин приехал в отделение милиции, где и обменялся с Сычевой чемоданами. Все содержимое чемоданов оказалось в порядке.