13 февраля: оружейно-технической школе присвоено имя Тульского пролетариата

13 февраля 1930 г. за успехи в подготовке высококвалифицированных оружейных техников для Красной армии в годы оснащения ее новыми видами вооружения, за большую помощь населению города и области, плодотворную связь с тульскими рабочими, сохранение и развитие их лучших революционных традиций приказом Реввоенсовета СССР №36 Тульской оружейно-технической школе было присвоено имя Тульского пролетариата.

Первый выпуск оружейных техников по программе обучения нормального типа был произведен еще в 1924 г. Тогда же в ТОТШ в полном составе вошла Ленинградская ОТШ, которая в 1922 году была объединена с Омскими курсами оружейных техников и Ижевской ОТШ. Над школой взяли шефство Тульский оружейный завод и Тульский драматический театр.

В 1927 году школу посетил легендарный командарм Красной Армии С. М. Буденный. Ознакомившись с постановкой учебно-воспитательного процесса и результатами учебы, он дал высокую оценку подготовке специалистов-оружейников.

С 1929 по 1931 гг. в школу принимали девушек, прошедших предварительную подготовку в кружках Осоавиахима. Они обучались на общих основаниях с юношами и размещались в одной казарме с ними. Таких наборов было три. Среди девушек, первыми окончивших школу, были Б. Б. Коган, которая позже, окончив артиллерийскую академию, вернулась на должность преподавателя основ устройства материальной части оружия, и А. Ф. Кнебельман (Иванова), впоследствии работавшая в лаборатории матчасти и в Музее училища.

24 марта 1930 года ЦИК СССР наградил школу грамотой и революционным Красным Знаменем.

Летом 1936 года в Испании вспыхнул фашистский мятеж генерала Франко. В рядах интернациональных бригад на стороне республиканцев сражались добровольцы из многих стран, пришедшие на помощь испанскому народу. Были среди них и воспитанники школы Петр Алексеевич Маричев и Дмитрий Сергеевич Решетцов.

П. А. Маричев после окончания школы специализировался в области авиационного автоматического оружия и в Испании был инженером по авиавооружению. Д. С. Решетцов после окончания школы служил оружейным техником в одном из танковых полков Московского военного округа. В Испанию он приехал одним из первых. В марте 1937 года Дмитрий Сергеевич вместе с бойцами героя республиканской армии Энрике Листера участвовал в разгроме 50-тысячного итальянского экспедиционного корпуса под Гвадалахарой.

За мужественное исполнение интернационального долга Д. С. Решетцов был награжден орденами Красного знамени и Красной Звезды. П. А. Маричев отмечен орденом Красной Звезды.

В 1937 году приказом народного комиссара обороны СССР школа была преобразована в Тульское оружейно-техническое училище имени Тульского пролетариата.

В 1958 году преобразовано в артиллерийское, а в 1968 году в высшее артиллерийское командное училище.

На фото: построение в Тульской оружейной школе. 1930 г. В то время школа располагалась в помещении бывшего епархиального училища на Советской улице.