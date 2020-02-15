15 февраля: в Туле отметили 100-летие баяна

15 февраля 1970 года в Туле отметили 100-летия создания русского баяна. Имея в виду, что он ведет начало от первой хроматической гармони, которую создал Белобородов в 1870 году. До этого момента играли на гармошке с очень ограниченными возможностями – пять звуков от ноты «до» до ноты «соль». Назван этот инструмент по имени древнерусского сказителя Бояна.

Праздник проходил в малом зале Дворца культуры профсоюзов. Пришли на него представители общественности Тулы, старейший музыкант-баянист, ученик Белобородова И. И. Ломтев, представитель тульских умельцев, из тех, кто вкладывал в современный баян его чистую душу – начальник цеха объединения «Мелодия» В. К. Овсянкин. И, конечно, непременный участник праздника – лауреат Всесоюзного фестиваля, славивший тульский баян и русскую песню во время поездок за рубежом тульский народный хор.

Один из первых баянистов Руси И. И. Ломтев показал виртуозность своего мастерства, играя на самых разных модификациях гармошки некоторые размером чуть больше спичечного коробка. Внук Белобородова рассказал о своем знаменитом предке. Руководитель народного хора А. И. Федякин – о том, как встречали тульских баянистов за границей, и как россыпь вариаций «Зимушки» покорила там всех слушателей.

Это было время, когда популярность баяна достигла своего пика. Если в 1946 году в Туле было изготовлено 52 баяна и 5790 гармоник, то за 1969 год «Мелодия» выпустила 70 000 баянов, 104 000 гармоник, 650 концертных баянов. Да еще всем не хватало! Гонцы с намерением пробить получение баяна вне очереди, ехали со всей страны, даже с Дальнего Востока.

В связи с этим важно сказать вот о чем. Википедия историю баяна начинает со следующей фразы:

«В 1891 году баварский мастер Г. Мирвальд из города Зилетуе (Германия) несколько улучшил конструкцию ручной гармоники. У нового инструмента была трёхрядная кнопочная правая клавиатура с диапазоном в четыре октавы. Звук при разжиме-сжиме меха издавался одинаковый. Аккомпанемент левой клавиатуры поначалу состоял только из мажорных трезвучий, но вскоре он был усовершенствован и состоял из 12 басовых звуков в первом ряду (от меха), мажорных и минорных трезвучий во втором и третьем ряду соответственно.

Уже примерно в 1892 году такая гармоника стала известна в России, где систему звукоряда её правой клавиатуры стали называть «заграничной», а позже, когда в XX веке эти инструменты стали изготавливать московские мастера (в частности — Ф. М. Захаров, П. П. Ватутин), а затем в Туле и других городах Центральной России — московской».

Как видно, никакого упоминания о Белобородове и его изобретении здесь нет. Но если уже полвека назад в Туле считали, что история современного русского баяна ведет свое начало с хроматической гармони Белобородова, значит сейчас мы у себя в Туле здорово недорабатываем, чтобы этот факт ни у кого не вызывал сомнений.

Тем более, что 2020-й – не менее знаковый: 150-летие тульского баяна.