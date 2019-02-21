21 февраля: родился Герой Советского Союза Петр Романов. Он погиб, вызвав огонь на себя

21 февраля 1919 года в крестьянской семье в селе Панском ныне Алексинского района Тульской области родился Петр Ильич Романов, один из великих героев войны, о которых мы до сих пор знаем, к нашему стыду, очень мало.

На войне Петр Романов с июня 1941 года. С 1942-го, после окончания курсов, – младший лейтенант. В 1945-м, к началу Восточно-Прусской операции, – капитан, командир батальона 140-го стрелкового полка 182-й стрелковой Дновской дивизии 90-го стрелкового корпуса 43-й армии.

7 февраля 1945 года дивизия, в состав которой входил Романов, оказалась в окружении в районе леса Лангервальд восточнее Гермау. Чтобы вывести из окружения своих, подразделения 140-го стрелкового и 625-го артиллерийского полков 182-й стрелковой Дновской дивизии пошли на выручку, и заняли высоту в районе поселка и железнодорожной платформы Койенен. У нее даже названия не было, у этой высоты, – просто 70,9. Точка на карте. А сколько жизней она унесла.

Двое суток противник отчаянно пытался выбить отсюда солдат Красной Армии. Двое суток непрекращающегося артиллерийско-минометного обстрела, атак самоходок. Двое суток беспримерного мужества и героизма.

Так, когда прорвавшиеся немецкие самоходки открыли огонь, полковой инженер капитан Александр Гончаров взялся за пулемет и начал отсекать пехоту от самоходных орудий. Офицеры были спешно эвакуированы, а капитан Гончаров получил тяжелое ранение. Его вынесли в тыл только глубоко вечером, где 9 февраля он скончался.

Командир санитарного взвода лейтенант медицинской службы Самсон Рубинов, невзирая на огневое воздействие немцев, сумел вывезти на полковой медпункт около 100 раненых бойцов, чем сохранил им жизнь. Сержант медслужбы Сергей Моргасов, помимо своих основных обязанностей (вытащил с поля боя 15 человек и 8 сделал перевязку), исполнял обязанности наводчика на одном из орудий, где уже имелись потери в расчете.

Начальник радиостанции сержант Петр Глушенков (9-й отдельный батальон связи 182-й стрелковой дивизии), находясь в расположении 171-го стрелкового полка, в течение двух суток обеспечивал связь со штабом дивизии. Традиционная для того времени проводная телефонная связь вследствие обстрелов очень часто нарушалась. И для восстановления управления приходилось прикладывать все усилия телефонистов. Командир отделения связи 625-го артиллерийского полка сержант Александр Чебелев за день восстановил около 60 порывов телефонного провода. Телефонистка рядовая Елизавета Федорова ликвидировала около 100 повреждений, помимо это, когда после второй немецкой атаки сложилось критическое положение, выполняла обязанности подносчика снарядов на одном из орудий. Также выполнила перевязку трем тяжелораненым бойцам. В результате взрыва снаряда получила контузию, упала в воронку и пролежала там до темноты, позволившей ей пробраться в свою часть.

Вечером 8 февраля, потеряв все артиллерийские орудия, советская пехота начала отход, который прикрывала группа бойцов в десять человек под командованием капитана Романова, который уже получил тяжелые ранения. Немецкая пехота подошла на расстояние броска гранаты, и вот-вот должна была ворваться на высоту. Патроны и гранаты у обороняющихся закончились. И тогда Романов принял решение, позволявшее уничтожить прорвавшегося противника — вызвать на себя огонь дивизионной артиллерии. Артиллерийский удар пришелся по позициям остатка батальона, когда они уже фактически были взяты немцами.

Чудом удалось выжить рядовому Ивану Сысоеву, находившемуся рядом с капитаном Романовым. Он был ранен, но смог выйти в расположение своих войск. За мужество и отвагу был награжден орденом Отечественной войны I степени.

К вечеру 8 февраля 1945 года высота 70,9 полностью перешла под контроль немцев, и оставалась занятой еще два месяца, до середины апреля.

19 апреля 1945 года капитану Романову Петру Ильичу было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. В 1947 году поселок Побетен нынешнего Зеленоградского района был переименован в Романово.

Говорят, что еще в начале того года литовцы выступили с «замечаниями на проект указа о переименовании населенных пунктов в Калининградской области», предлагая сохранить те топонимы, которые имеют отчетливые следы прусского языка и «филологическое значение для исследования языка прусских литовцев». В списке германизированных прусских топонимов был и Побетен. Но Москва категорически не согласилась сохранить прежние наименования, как «несоответствующие современному строю, образу жизни и национальным особенностям советского населения».

В центре поселка Романово, на братской могиле 1202 советских воинов, погибших в марте 1945 года, в 1982 году был сооружен Мемориальный комплекс. Правда, к этому моменту неожиданно выяснилось, что реальных захоронений тут нет. Погибшие солдаты остались лежать где-то на поле боя. Неизвестно было и место захоронения капитана Романова. Его тело, как и тела погибших солдат и офицеров батальона, остались на территории, занятой немцами. Предположительно, после боя все трупы были собраны похоронными подразделениями немцев и захоронены в санитарном погребении где-то неподалеку.

В 2012 году было объявлено, что калининградские поисковики обнаружили место захоронения Петра Романова и бойцов из его батальона. Их хоронили наспех, бои ведь еще шли, в воронках от взрывов снарядов. Здесь же нашли личные вещи погибших, среди которых — одна алюминиевая ложка с высеченным на ней именем «Саша», портсигары с махоркой, фрагменты погон, фуфайки, в которых благодаря песчаному грунту сохранилась даже подкладка из ваты, ботинки фабрики «Скороход». Доподлинно установили два имени: артиллерист, старший лейтенант, командир батареи Соколов и ефрейтор-корректировщик Баданов. Нашли также две боевых награды — орден Красной Звезды и медаль «За отвагу». Орден, предположительно, мог принадлежать Романову.

Останки солдат, с воинскими почестями, были перезахоронены, однако вопросы остались. Многие коллеги-поисковики считают, что среди перезахороненных Романова нет. Он воевал и погиб в 15 километрах западнее этих мест. Бои на территории нынешней Калининградской области были жесточайшие, и многие захоронения до сих пор не установлены. Но то, что дискуссии и поиски ведутся, говорит о том, что память о героях жива и поныне, и для многих людей крайне важно воздать этим парням последние почести. Все, кто сложил здесь свои головы, за три месяца до Победы, не дрогнул, стоял насмерть, навсегда остались настоящими героями.

На заглавном фото: Красная армия ведет бои в прусском городе Фрауэнбурге, нынешний польский Фромборк.