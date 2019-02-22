22 февраля: винный склад не успевает вырабатывать для туляков водку

22 февраля 1914 г. «Тульская молва» сообщила, что, по сведениям губернского акцизного управления, в январе в Тульской губернии выпито казенного вина 125 967 ведер (40 градусов). Это больше против января 1913 г. на 3 222 ведра.

Ведро по русской дометрической мере объема жидкостей составляло примерно 12 литров или 20 водочных бутылок по 0,6 л. Таким образом, заключает редакция, туляки «прогрессируют». Буквально через несколько дней та же газета проинформировала, что «в настоящее время такой большой спрос на водку, что винный №1 склад не успевает ее вырабатывать. Прошлое воскресенье рабочие работали весь день за двойную плату».