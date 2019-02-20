20 февраля: В Туле начали показывать «Не упускай из виду» с Пьером Ришаром

20 февраля 1979 года в кинотеатре «Родина» начали показывать один из шедевров с участием Пьера Ришара – фильм «Не упускай из виду».

Это кино делало традиционное для Ришара созвездие – режиссер Клод Зиди, композитор Владимир Косма. «Не упускай из виду» – история о том, как недотепа Видаль, оставшись за директора банка, становится свидетелем кражи документов из сейфа и, чтобы спасти репутацию своей фирмы, бросается за ними в погоню. Тут-то его подруга-парикмахерша Жанет убеждается, что ее парень не такой зануда, как ей казалось.

Интересно, что по сборам 1979 года этот фильм даже не вошел в первую десятку лидеров. Его посмотрели «всего» 28,9 миллиона зрителей – что по нынешним временам, конечно, запредельный результат. Тогда как на главную сенсацию года – «Женщина, которая поет», понятно, с кем в главной роли, было продано 54,9 миллиона билетов.

Впрочем, для советского кинопроката это был вообще фантастический год, когда на экраны вышли «Синьор Робинзон», «Легенда о динозавре», «Блеф» с Челентано, французская костюмная драма «Горбун», американские «Каскадеры», вечноживая «Клеопатра». Фильм с Ришаром при этом обошли сразу пять советских лент. Кроме «Женщины» это милая студенческая комедия «Баламут», семейная драма «Молодая жена» с Анной Каменковой и Сергеем Прохановым, отечественный вестерн «Поговорим, брат», у которого главное достоинство было в песнях Александра Градского и созданное в содружестве с кинематографистами братских социалистических стран «Похищение Савойи».