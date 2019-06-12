12 июня: Тула впервые увидела «Бриллиантовую руку»

12 июня 1969 года в Туле началось триумфальное шествие по советским экранам одного из лучших фильмов в истории отечественного кино — «Бриллиантовой руки». Новый фильм Леонида Гайдая с первого дня шел сразу в четырех тульских кинотеатрах — «Салюте», «Искре», «Космосе» и «Центральном». Везде сразу же возникла проблема лишнего билетика. Вовсю работали кассы предварительной продажи билетов.

В 1969 году «Бриллиантовая рука» стала самым популярным фильмом года, и вообще вошла в пятерку лучших картин за всю историю советского проката. Ее посмотрели 76,7 миллиона зрителей. Причем, скорее всего, подсчет все равно был несколько некорректным. «Бриллиантовая рука» шла в кинотеатрах и клубах до самого конца советской власти. Ее показывали на детских утренниках во время школьных каникул или там, где нужно было дотянуть посещаемость до выполнения плана. «Бриллиантовая рука» собирала зрительный зал всегда!

Хотя сейчас можно только удивляться, каким образом она вообще пробилась на экраны в том виде, в котором мы ее знаем и любим. Это невероятный коктейль запретных для советского зрителя зрелищ — купальники мини-бикини-69, легкомысленная «Трын-трава» и двусмысленный «Остров невезения», женщина легкого поведения, облико морале управдома Варвары Сергеевны. И, как высшая точка разврата:

— Не-ви-но-ва-тая я! Он сам пришел!

Говорят, что все хитровыделанные комиссии цензоров Гайдай обманул искрометным трюком. Взял и приделал в финале взрыв атомной бомбы.

— Вы что не понимаете, какая сейчас международная обстановка? — горячился он.

На требование убрать взрыв бомбы сначала ответил отказом, потом согласился подумать. В итоге пришли к компромиссу. Бомбу Гайдай вырезает, зато остаются на все времена:

— Наши люди в булочную на такси не ездят!

— На его месте должен был быть я. — Напьешься, будешь.

— Я не трус… Но я боюсь.

— За чужой счет пьют даже трезвенники и язвенники!

— Чтоб ты жил на одну зарплату!

— Как ты могла подумать такое? Ты, жена моя, мать моих детей!

— Цигель, цигель, ай-лю-лю.

— У вас ус… отклеился.

— Как говорит наш любимый шеф: «Если человек идиот, то это надолго»!

— Туалэт типа «сортир», обозначенный на схэме буквами «Мэ» и «Жо».

Кстати, почему никто из критиков совсем не обращает внимания на пафосный ресторан «Плакучая ива», где Федя подает изысканную дичь, есть оркестр, но нет хотя бы простого туалета в помещении — только примитивное Мэ и Жо на улице для людей в вечерних нарядах. Строгие цензоры заставили заменить синагогу во фразе персонажа Мордюковой на любовницу, которую тайно посещает Семен Семенович, а на туалэт типа сортир даже внимания не обратили, хотя это и есть самая большая антисоветчина.

Ну и, конечно:

— В «Неделе» читали? В разделе «Для дома, для семьи»? Врачи рекомендуют — успокаивает нервную систему, расширяет сосуды. Пейте.

Нет, не то.

Вот то:

— Будете у нас на Колыме — милости просим!

— Нет уж, лучше вы к нам!