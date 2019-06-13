13 июня: в Туле не хватает открыток с видами города

13 июня 1959 года в «Молодом коммунаре» было опубликовано письмо, в котором читатель удивлялся отсутствию открыток с видами Тулы.

«Уважаемая редакция! Коллекция учащихся 10 средней школы переписывается с юношами и девушками Чехословакии, Китая и других демократических стран. Друзья присылают нам виды своих городов и просят прислать им виды города Тулы. При всем нашем желании мы не можем найти не только видов нашего родного города, но даже таких мест, как Ясная Поляна и Поленово. Мы просим вас ответить, почему у нас в издательстве не выпускают такие открытки? Ведь в настоящее время наша Тула стала еще красивее, чем была, и можно найти многие места и памятники, которые говорили бы о славном городе оружейников».

По поручению учащихся: Тропикова, Холина, Евтюхина, Снигарь и другие.

«За последнее время в редакцию пришел ряд аналогичных писем, в которых читатели спрашивают: почему не в продаже открыток с видами Тулы, Ясной Поляны, Поленово и других памятных мест?

Редакция попросила на этот вопрос ответить директора Тульского областного книжного издательства т. Виноградова. Вот что он нам сказал:

— Вопрос о выпуске открыток с видами Тулы заслуживает серьезного внимания. Но наше издательство не располагает, к сожалению, технической базой для их изготовления. Однако в плане на 1959−1960 годы издательство по договоренности с другими предприятиями предусмотрело выпуск таких открыток, а также издание художественного альбома о музее Поленово».