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Тульские тайны: Этот день в истории города
11 июня: в Туле под восточной трибуной открылось кафе «Лужники»

11 июня: в Туле под восточной трибуной открылось кафе «Лужники»

11 июня 1974 года после шестилетнего перерыва, связанного с реконструкцией трибун центрального ядра стадиона, вновь открылось кафе «Лужники» под восточной трибуной. Внутренний интерьер кафе был создан специализированным комбинатом торговой техники по проекту тульского архитектора П. М. Зайцева.

Располагалось кафе в правом крыле трибуны, на втором этаже. В отличие от «Матильды», как ее называли в народе — уличного летнего кафе, «Лужники» были круглогодичным заведением.

Посетителей при входе в вестибюль встречали искусно изготовленный цветной витраж, выполненный художницей Т. А. Королевой, уютный обеденный зал, обставленный современной мебелью, интересно оформленная барная стойка с высокими стульями. Колонны, между которыми разместились отделения бара, были отделаны чеканными алюминиевыми барельефами на спортивные темы. На стене висел барельеф спортсменов, борющихся за мяч (художники Ю. Головин и В. Кочубей).

В кафе «Лужники» трудилась бригада опытных поваров во главе с квалифицированными специалистами. Официантки — в основном выпускницы тульского кулинарного училища.

В основном кафе было предназначено для своих и приезжих спортсменов, которые отоваривали здесь талоны на ежедневное питание. Но и гостям со стороны были всегда рады.

Кафе специализировалось на изготовлении вкусных коктейлей по специальным рецептам — молочного, шоколадного, с вареньем, с фруктовыми соками. Названия их также были весьма аппетитными — «Снежинка», «Красный мак», «Подснежник» и другие.

Через некоторое время «Лужники» войдут в тульскую историю тем, что здесь откроется первая в областном центре дискотека. Она же на долгие годы станет и едва ли не самой популярной дискотекой Тулы. Достать пригласительные билеты сюда, а вход на такие вечера был строго по билетам, считалось делом невероятно проблематичным.

Кафе работало до девяностых годов прошлого века, и закрылось после очередной реконструкции стадиона.

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Автор: Сергей Гусев, сегодня, в 08:52 +9
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