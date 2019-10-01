1 октября: в Туле началось производство самозарядной винтовки Токарева – СВТ

1 октября 1939 г. на Тульском оружейном заводе начался массовый выпуск СВТ — самозарядных винтовок Токарева, в обиходе — Света или Светка. В связи с этим на ТОЗе прекратили производство другого легендарного оружия — винтовок Мосина.

Выпуск СВТ туляки освоили в рекордно короткие сроки — всего за полгода. 16 июля 1939 года была изготовлена первая винтовка Токарева образца 1938 года, с 25 июля началась регулярная сборка винтовок малыми партиями, а с 1 октября — валовый выпуск. В 1940 году винтовки Токарева начал изготавливать Ижевский оружейный завод.

Вообще-то на конкурсе по разработке самозарядной винтовки победила модель другого конструктора — Симонова. Однако, как гласит молва, предпочтение было отдано СВТ, поскольку Токарева Сталин хорошо знал лично, а фамилия Симонов ему ни о чем не говорила.

Первое боевое применение самозарядная винтовка Токарева получила во время советско-финской войны 1939—1940 гг. На основе опыта ее боевого использования, а также войсковых и полигонных испытаний Комитет Обороны 13 апреля 1940 года принял постановление о принятии на вооружение РККА модернизированной винтовки Токарева под наименованием «7,62-мм самозарядная винтовка системы Токарева образца 1940 года (СВТ-40)».

Эта модель должна была стать основным личным оружием советской пехоты. Однако реальные боевые действия многое изменили. В войсках жаловались на сложность конструкции, недостаточную надежность и меткость. При низком уровне только что призванных на фронт солдат, у большинства из них просто не хватало опыта по правильному уходу за оружием. К тому же поставляемые из США пороха не совсем подходили для данной конструкции.

В производстве СВТ также доставляла немало неудобств. Как отмечал нарком вооружения Д. Ф. Устинов, СВТ-38 состояла из 143 деталей (из них 22 пружины), для производства которых требовались 12 марок стали (в том числе две специальные). Для этого требовались новые станки, перестройка инструментального хозяйства, переподготовка кадров, немалые средства. Уже во время войны от производства СВТ отказались в пользу гораздо более простых и дешевых образцов. А полностью производство было прекращено по приказу ГКО в 1945 году.

При всем при этом в умелых руках СВТ показывала хорошие боевые качества. Так, ее с успехом до конца войны использовали снайперы и морские пехотинцы. Снайпер, вооруженный СВТ-40, получал возможность быстро произвести второй прицельный выстрел, что несколько компенсировало низкую дальность стрельбы. Так, известный советский снайпер Людмила Михайловна Павличенко, личный счет которой составил 309 уничтоженных гитлеровцев, предпочитала использовать снайперский вариант СВТ-40.

Высоко отзывались об этой винтовке и иностранцы. Финны на базе модели СВТ-38 создали свою винтовку ТаРаКо. Вместе с другими трофейными образцами СВТ были приняты и на вооружение Вермахта в качестве оружия ограниченного стандарта и захваченные в виде трофеев СВТ выдавались войскам. Американцы после войны также довольно высоко отзывались об СВТ-40.

По состоянию на начало 1947 года, винтовки СВТ оставались только на вооружении подразделений почетного караула.