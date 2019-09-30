30 сентября: рекорд посещаемости на футболе в Туле

30 сентября 1984 года в Туле состоялся один из ключевых матчей чемпионата СССР во второй лиге между «Арсеналом» и калужской «Зарей».

Учитывая, что обе команды к тому времени находились в лидирующей группе, а Калуга издавна считалась одним из самых принципиальных соперников, посмотреть матч пришло более 18 000 болельщиков — столько на футбол не ходило с 1971 года. Да и в нынешние времена столько болельщиков набирается на футболе в Туле лишь с учетом многочисленной группы поддержки кого-то из московских грандов.

Билеты продавали только на три трибуны – южная оставалась пустой. Правда, тогда на стадионе были деревянные лавочки, а не индивидуальные кресла, и три трибуны вмещали как раз 20 000 зрителей.

Восток и Запад были заполнены под завязку еще до начала – люди заполнили не только скамейки, но и все проходы вверху. Северная трибуна также была заполнена практически полностью. Однако назвать точное количество болельщиков невозможно. По протоколу значилось 15 000. Но, в сравнении с предыдущей игрой с рязанским «Спартаком», эта цифра вызывает большие сомнения. На игре с Рязанью были две не до конца заполненные трибуны и 14 000 в протоколе. Из чего можно сделать вывод, что цифры вписывались с потолка – никакой точной системы учеты не существовало.

У туляков перед этим матчем было шесть домашних побед из шести. Калужане в шести последних гостевых встречах четыре раза выиграли и два матча свели вничью. К тому же в игре первого круга «Заря» устроила «Арсеналу» разгром – 1:5, так что все жаждали возмездия.

Все решил гол, забитый на 34-й минуте в северные ворота после навеса с углового. Андрей Тронников прострелил вдоль ворот, а Александр Мазалов добил мяч в сетку.

После этой игры «Арсенал» вошел в тройку призеров, в которой кроме него на тот момент находились красногорский «Зоркий» и «Знамя Труда» из Орехово-Зуево.