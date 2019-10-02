2 октября: начались занятия в Тульском суворовском училище

2 октября 1944 г. начались занятия в Тульском суворовском училище. Помимо общеобразовательных предметов и специальных военных дисциплин программа обучения предусматривала также изучение музыки, танцев, пения, физкультуры.

«Наш долг – организовать воспитание и учебу юных суворовцев так, чтобы они были достойны имени великого русского полководца, которое носит училище. И мы это сделаем», – заверял начальник училища И. Хохлов.

Суворовские военные училища были созданы постановлением Правительства в 1943 году. В этих учебных заведениях детям войны, чьи родители погибли на фронте, должны были давать среднее образование и готовить к военной службе в офицерском звании. 4 июня 1944 года Государственный комитет обороны принял постановление об открытии еще шести суворовских военных училищ, в том числе Тульского, в которые зачислялись мальчики десяти-одиннадцати лет.

Суворовское училище поселили на нынешнюю Староникитскую, а тогда – Свердлова, в помещение бывшей духовной семинарии. Первым начальником училища стал генерал-майор Хохлов. Боевой офицер, начавший Великую Отечественную в звании подполковника, участник Сталинградской битвы и боев на Курской дуге.

О начале учебного года рассказала 4 октября 1944 года газета «Коммунар» в статье «Они будут офицерами», подписанной начальником училища И. Хохловым

«Большинство наших питомцев – дети фронтовиков, родители которых погибли от рук немецко-фашистских оккупантов. Вот Лева Красовский из г. Ефремова. В 1941 г. он остался сиротой. Мать Левы расстреляли немцы, отец пропал без вести. У Володи Смирнова из Бабынинского района гитлеровские палачи убили отца.

Среди воспитанников есть участники Отечественной войны. 13-летний Женя Кондратьев принимал непосредственное участие в прорыве блокады города Ленина. Правительство наградило его орденом Красной Звезды и медалью «За оборону Ленинграда». Василию Уйманову пошел четырнадцатый год, а он уже участвовал во многих боях. Воевал под Сталинградом, четыре раза ходил в тыл к немцам, привел два «языка». Вася побывал в Румынии, в тех исторических местах, где в былые временя стяжал славу непобедимого великий русский полководец Александр Васильевич Суворов. Грудь юного патриота украшают два боевых ордена.

Воспитанники училища, будущие советские офицеры, отлично обмундированы и размещены в хорошо оборудованном интернате, в котором постоянно поддерживаются образцовые чистота и порядок. Питание суворовцев – превосходное. Хорошо также налажено культурное обслуживание воспитанников. В училище имеются клуб, библиотека-читальня, спортивные залы. Часто демонстрируются кинокартины.

Юные суворовцы будут изучать русский язык и литературу, географию, историю, математику и т.д. Помимо общеобразовательных предметов и военных дисциплин, программой предусмотрено также изучение музыки, танцев, пения, физкультуры. Наш долг – организовать воспитание и учебу юных суворовцев так, чтобы они были достойны имени великого русского полководца, которое носит училище. И мы это сделаем».

А это рассказ воспитанника училища Михаила Ефимова, помещенный в том же номере газеты.

«Недалеко от Ленинграда расположена маленькая станция Песочная. Отсюда в первые дни войны ушел на фронт мой отец. В суровые дни осады города Ленинграда тяжело заболела мать, и ее положили надолго в больницу. Осень 1942 года я провел в своем родном домике со школьным товарищем Витей Федоровым. Оба мы думали: «Куда деваться?». Нас с Витей роднило общее горе – утрата родителей, и большое чувство любви к советским воинам, которые беспощадно бьют немецких разбойников.

Однажды Витя сказал: «Пойдем, Миша, в Красную Армию, будем помогать воинам бить проклятых немцев». И мы пошли.

С тех пор я стал воспитанником Н-ского краснознаменного стрелкового полка. Не раз ходил в разведку, пробирался среди каменных развалин зданий, высматривал где и как расположены огневые точки врага. Все добытые сведения передавал командованию, и эти сведения не раз помогали нашим артиллеристам и минометчикам наносить серьезные поражения противнику.

Однажды я получил задание перебраться на левый берег Невы с важным донесением. Ночь была непроглядная. Страшно. Но приказ командира – закон, который во что бы то ни стало нужно выполнить. И я выполнил его. В указанный срок вернулся обратно.

За активное участие в боевых операциях против немецких захватчиков имею две награды: «За отвагу» и «За оборону Ленинграда».

Всю свою жизнь я решил посвятить военному делу, делу защиты матери-Родины от посягательств врагов. Сейчас мне 11 лет. Вырасту – обязательно буду офицером. Меня приняли в Тульское суворовское училище. Моя мечта сбылась. Обещаю отлично учиться, быть дисциплинированным, во всем подавать пример другим».

В первом наборе суворовцев учились 83 мальчика из блокадного Ленинграда, более 30 сынов полка и юных партизан. Василий Уйманов и Иван Баранов были награждены орденами Красной Звезды, Юра Кленов – орденом Красной звезды и медалью «За отвагу», Евгений Кондратьев – орденом Славы III степени.